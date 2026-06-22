Qué controles deben hacer los monotributistas de ARCA antes de recategorizarse

Estos son los pasos a seguir para avanzar con el trámite para el próximo cálculo anual.

La segunda recategorización anual del monotributo ya tiene fecha en el calendario y miles de contribuyentes deberán analizar su situación antes del vencimiento previsto para el 5 de agosto . El trámite permite determinar si la categoría vigente continúa reflejando la actividad desarrollada durante los últimos doce meses o si corresponde realizar una modificación dentro del régimen simplificado.

Qué monto hay que pagar en el monotributo de ARCA antes de la recategorización en julio 2026

Para esta instancia, ARCA tomará como referencia el período comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026 . A partir de esa información, cada monotributista deberá verificar si continúa dentro de los límites de la categoría en la que se encuentra inscripto o si debe subir o bajar de escala.

El principal dato que deben revisar los contribuyentes es la facturación acumulada de los últimos doce meses . Ese parámetro suele ser el más determinante al momento de definir la categoría, aunque no es el único que debe analizarse.

Quienes desarrollan su actividad en un local también deberán controlar la superficie afectada al trabajo , el consumo anual de energía eléctrica y el monto de los alquileres devengados, siempre que esos indicadores resulten aplicables a su situación.

La normativa establece que la recategorización es obligatoria cuando alguno de esos parámetros supera o queda por debajo de los límites previstos para la categoría vigente. En cambio, quienes continúen dentro de los valores permitidos no tendrán que realizar modificaciones. Tampoco deberán hacerlo los contribuyentes que lleven menos de seis meses inscriptos en el régimen.

Además, se recomienda verificar que toda la información registrada ante ARCA coincida con la realidad de la actividad para evitar diferencias que puedan generar observaciones posteriores.

Cómo hacer el trámite de la recategorización del monotributo de ARCA

El procedimiento estará habilitado desde el 15 de julio. Para iniciarlo, el contribuyente deberá ingresar al Portal Monotributo de ARCA utilizando CUIT y clave fiscal de nivel 2 o superior. Dentro de la plataforma deberá seleccionar la opción “Recategorizarme”. Allí, el sistema mostrará los datos disponibles y una categoría sugerida en función de la información registrada.

Estas funciones están pensadas para brindar autonomía y eficiencia a quienes manejan sus obligaciones tributarias de forma independiente o profesional. ARCA

Antes de confirmar el trámite, será importante revisar cada dato cargado, especialmente aquellos vinculados con metros cuadrados, alquileres y consumo eléctrico. Una vez validada la información, se podrá confirmar la operación y descargar la nueva credencial de pago.

La categoría resultante comenzará a aplicarse para la cuota mensual con vencimiento el 20 de agosto. En caso de no actualizar la situación cuando corresponde, ARCA puede avanzar con una recategorización de oficio si detecta inconsistencias entre la categoría declarada y movimientos como compras, gastos o acreditaciones bancarias.