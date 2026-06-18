18 de junio de 2026 Inicio
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Alivio para los hogares: se aprobó la Ley de Desendeudamiento en la Ciudad para refinanciar tarjetas y préstamos

El proyecto, impulsado por el legislador Leandro Santoro, permitirá a familias con ingresos limitados reestructurar sus deudas con una tasa fija máxima del 35%. Quiénes pueden acceder y por qué La Libertad Avanza fue el único bloque en oponerse.

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Leandro Santoro impulsó el proyecto.

En una sesión marcada por acuerdos transversales entre el peronismo y el oficialismo porteño, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal. La iniciativa, que nació de un proyecto presentado por Leandro Santoro (bloque Fuerza por Buenos Aires), busca dar respuesta al fuerte incremento de la morosidad en los hogares, donde millones de personas han recurrido al crédito para cubrir gastos básicos como alimentos y servicios.

Los legisladores aprobaron la licitación de la línea F. 
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La ley se aprobó con 42 votos a favor provenientes del peronismo, el PRO, la UCR y el bloque de Horacio Rodríguez Larreta. En contraste, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) votó en contra, criticando la intervención del Banco Ciudad en el mercado financiero. El proyecto apunta a ofrecer una herramienta para saldar deudas de familias porteñas que requieren de un tratamiento especial para cumplir con sus obligaciones acumuladas.

La norma establece la creación de líneas de crédito especiales a través del banco porteño y entidades financieras adheridas, con el objetivo de reemplazar deudas de alto costo financiero por financiamiento en condiciones más accesibles. A su vez, promueve la participación de bancos y entidades no bancarias mediante incentivos fiscales.

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Los puntos clave del beneficio

El programa establece condiciones mucho más favorables que las tasas de mercado actuales para que las familias puedan salir del ahogo financiero:

  • Tasa de interés: Los créditos de refinanciación tendrán una tasa nominal anual fija máxima del 35%.
  • Plazos: Se establece un plazo mínimo de 24 meses para la devolución.
  • Entidades: El Banco Ciudad será el eje del programa, aunque podrán sumarse entidades privadas, las cuales recibirán una reducción del 50% en Ingresos Brutos sobre los intereses de estos créditos como incentivo.

¿Quiénes pueden acceder?

Para beneficiarse de esta ley, los solicitantes deberán cumplir con ciertos requisitos de vulnerabilidad financiera:

  • Ingresos: El grupo familiar no debe superar los 10 salarios mínimos.
  • Nivel de deuda: El pago de las deudas debe representar más del 30% de los ingresos mensuales del hogar.
  • Situación de mora: Deben registrar atrasos de entre 60 y 180 días en el pago de tarjetas de crédito o préstamos personales (Situación 2 o 3 en la Central de Deudores del BCRA).
  • Residencia: Acreditar al menos dos años de antigüedad en la Ciudad de Buenos Aires.

Quedan excluidos quienes posean más de una propiedad, vehículos de menos de cinco años de antigüedad (salvo uso laboral) o activos financieros que permitan cancelar la deuda por cuenta propia.

Impacto en el bolsillo

Según las proyecciones que acompañaron el proyecto, una familia con una deuda acumulada equivalente a dos salarios mensuales podría ahorrar cerca de $240.000 por mes y evitar el pago de millones en intereses frente a una refinanciación bancaria tradicional.

La ley ahora debe ser promulgada por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, para que el programa entre en vigencia por un período inicial de 60 días para la solicitud de los créditos.

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