La Legislatura porteña aprobó la ley anti trapitos: habrá penas de hasta 60 días de cárcel y multas millonarias

La iniciativa impulsada por Jorge Macri modifica el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. La norma endurece las sanciones contra cuidacoches y limpiavidrios, amplía los controles en eventos masivos y prevé castigos para organizaciones y entidades que faciliten estas actividades.

La Legislatura porteña aprobó la Ley 6961, una reforma integral del Código Contravencional impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri. La iniciativa recibió 36 votos a favor y tiene como objetivo endurecer las sanciones contra los trapitos y limpiavidrios, y reemplazará las multas que eran consideradas "incobrables" por penas de detención efectiva.

La normativa establece penas de entre 10 y 30 días de detención para quienes desarrollen actividades ilegales de cuidacoches en las calles de la Ciudad. En tanto, si se comprueba la existencia de una organización previa o una banda durante eventos masivos, las sanciones se elevarán a un rango de entre 20 y 50 días.

Además, la ley prevé penas más severas para quienes lideren o promuevan estas estructuras. En esos casos, los responsables podrán enfrentar hasta 60 días de cárcel. La reforma también contempla agravantes cuando existan situaciones de intimidación, persistencia o acoso hacia las víctimas.

Según establece el texto aprobado, las penas se duplicarán cuando el accionar esté vinculado con desigualdades de género o cuando se aproveche la indefensión del conductor o de las personas presentes en el entorno. La medida quedó incorporada en el artículo primero de la nueva legislación.

La reforma también endurece las sanciones económicas. Las multas fueron elevadas y tendrán un piso de $1.139.988, con montos equivalentes de entre 1.200 y 7.000 Unidades Fijas (UF). Además, los días de trabajo de utilidad pública pasaron de un máximo de dos jornadas a un período de entre 20 y 45 días.

La ley también contempla sanciones sociales para quienes actúen de forma organizada en espectáculos masivos. En esos casos, los infractores podrán ser inhabilitados durante un plazo de hasta dos años para acceder a programas sociales, subsidios y otros beneficios otorgados por el Gobierno porteño.

Cómo serán los controles en eventos masivos

La nueva normativa amplía el alcance de los operativos de seguridad durante espectáculos deportivos, culturales y de cualquier otra índole. La prohibición para la actividad de trapitos y limpiavidrios se extenderá hasta un radio de 50 cuadras alrededor del lugar donde se desarrolle el evento.

Además, los controles policiales comenzarán seis horas antes del inicio de cada espectáculo y se mantendrán hasta tres horas después de su finalización. El objetivo es reforzar la prevención y evitar la presencia de organizaciones dedicadas al cobro ilegal por estacionamiento en zonas de alta concurrencia.

Las sanciones para clubes e instituciones

La ley también apunta a cortar posibles vínculos de financiamiento entre estas actividades y distintas instituciones. En caso de comprobarse complicidad, el Gobierno de la Ciudad podrá aplicar multas de hasta $20 millones y disponer clausuras de las instalaciones por un período de hasta 90 días.

Tras la aprobación de la iniciativa, Jorge Macri aseguró que los trapitos funcionan como una "mafia" que extorsiona a los vecinos y ratificó una política de "tolerancia cero" frente a este tipo de prácticas. El mandatario sostuvo que la reforma apunta a recuperar el espacio público y fortalecer la seguridad en la Ciudad.