Los mejores memes de la despedida de Marcelo Gallardo en el Monumental

Los usuarios no tardaron en usar X para expresar sus sentimientos durante el último partido del DT. Desde los elogios a los jugadores más jóvenes hasta los "está gaga, pero es un grande".

Los hinchas de River Plate se dieron cita este jueves en el Monumental para despedir al histórico DT Marcelo Gallardo en el partido ante Banfield por el Torneo Apertura. No demoraron nada en volcar sus sentimientos a las redes sociales, especialmente X, por el último ecuentro del técnico en el banco de suplentes.

El director técnico de 50 años le dijo adiós al Millonario.
"Gracias por este amor incondicional": las últimas palabras de Gallardo tras su despedida en el Monumental

Así como lo hicieron cuando Gallardo anunció que no continuaría en el club, los fans del fútbol inundaron las redes de especulaciones, comparaciones y chistes relacionados al partido y las decisiones del DT.

Desde el regreso de las "viudas de Marcelo Gallardo" y los elogios a los jugadores más jóvenes, hasta los que señalan que Gallardo "está gaga, pero es un grande". Además, un video generado con Inteligencia Artificial que muestra a los presidentes Javier Milei, Mauricio Macri, Donald Trump (Estados Unidos), Hugo Chávez (Venezuela) y Kim Jong-un (Corea del Norte).

Los memes en las redes sociales por la despedida de Marcelo Gallardo

Meme Marcelo Gallardo 1
Meme Marcelo Gallardo 2
Meme Marcelo Gallardo 3
Meme Marcelo Gallardo 6
Meme Marcelo Gallardo 4
Meme Marcelo Gallardo 5
