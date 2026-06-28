Wimbledon 2026: entre el récord de Novak Djokovic, los regresos de Serena Williams y Nadia Podoroska más la ilusión de Francisco Cerúndolo

El All England Club abre una nueva edición con fuerte presencia argentina con 11 jugadores en los cuadros de singles, cruces de alto nivel desde la primera ronda para los máximos favoritos como Jannik Sinner y Alexander Zverev, pero también varios candidatos a quedarse con el tercer Grand Slam del año que están fuera del top.

El tercer Grand Slam del año se disputa del lunes 29 de junio al 12 de julio.

El tercer Grand Slam de la temporada, Wimbledon, levanta el telón en la segunda mitad del año y contará con la presencia de 11 jugadores argentinos en el cuadro de singles. Además de la ilusión de los tenistas nacionales por avanzar en el césped del All England Club, el torneo tendrá el regreso de grandes figuras como Serena Williams y la oportunidad de Novak Djokovic, con 39 años, de arrebatarle récords a Roger Federer.

El certamen se disputa desde este lunes hasta el 12 de julio en Londres, Inglaterra y es el único GS sobre césped. El premio total es de 64,2 millones de libras, un incremento del 20% respecto a 2025.

La principal esperanza albiceleste es Francisco Cerúndolo . El mejor argentino del ranking desembarca en Londres en un gran momento de su carrera y con un cambio en su equipo de trabajo, ya que incorporó al extenista chileno Nicolás Massú y rápidamente llegaron los resultados: conquistó por primera vez un ATP 500 en Queen's, torneo que también se disputa sobre césped y que lo posiciona como uno de los candidatos a dar pelea. Su debut será ante el español Jaume Munar.

Por su parte, Tomás Etcheverry hará lo propio contra el italiano Lorenzo Sonego y Mariano Navone tendrá un duro debut ante el finalista de Roland Garros, Flavio Cobolli , quien tiene 24 años y ya está en el top 10.

Juan Manuel Cerúndolo jugará Wimbledon luego de haber sido noticia en Roland Garros por eliminar al N°1 del mundo, Jannik Sinner, y alcanzar la cuarta ronda. Debutará ante Alejandro Davidovich Fokina, quien supo ser campeón del torneo en Juniors. El platense Thiago Tirante, que viene de alcanzar los octavos de final en Eastbourne , hará su estreno ante el húngaro Fabián Marozsan.

En Roland Garros, Juanma eliminó a Jannik Sinner. Redes sociales

Sebastián Báez debutará contra Jan-Lennard Struff en lo que será su segundo enfrentamiento oficial, con una única victoria para el alemán de 36 años. El siguiente argentino en el ranking es Camilo Ugo Carabelli, a quien le tocará batallar contra Daniel Mérida, el joven de 21 años que es la novedad del tenis español.

Párrafo aparte para Román Burruchaga, quien jugará por primera vez el cuadro principal del torneo y tendrá enfrente al N°6, Alex de Miñaur, un tenista que fue dos veces campeón sobre césped y llegó a otras dos finales.

Román Burruchaga hace su estreno total en Wimbledon. Redes sociales

El argentino de mayor edad en participar del cuadro de singles es Marco Trungelliti con 36 años. El santiagueño, actualmente N°94 del mundo, debutará contra Martin Damm. En su parte del cuadro, en tercera ronda, podría medirse con Novak Djokovic.

Por el cuadro femenino, Solana Sierra debutará ante Anna Bondar y, si avanza, en tercera ronda podría cruzarse con Coco Gauff, actual N°7 del mundo.

Mientras que, por el lado de dobles, los recientes campeones de Roland Garros, Horacio Zeballos y Marcel Granollers, enfrentarán a la dupla integrada por el estadounidense Robert Galloway y el australiano John Peers.

Zeballos y Granollers, pareja desde 2019. Redes sociales

La vuelta de Podoroska a los Grand Slams tras más de un año de ausencia

Luego de 17 meses, Nadia Podoroska vuelve al circuito de Grand Slams tras ingresar debido a la suspensión por doping de Marketa Vondrousova por cuatro años. Lesiones en el hombro y en la cadera la marginaron de pelear en torneos y hace dos semanas pudo consagrarse tras su vuelta: fue campeona del W15 de Madrid.

La vacante le dio a Podoroska la posibilidad de usar por primera vez el ranking protegido, correspondiente al puesto N°106 del ranking WTA. De esta manera, evita la clasificación y forma parte del cuadro principal desde el inicio.

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“Estoy contenta de jugar el torneo. Mucha ansiedad. Se dio todo muy rápido, estaba pendiente de la lista, pero no esperaba que se diera tan rápido. Hace mucho tiempo no juego a este nivel y en pasto también. Como expectativa, dar lo mejor de mí y valorar que estoy jugando otra vez un torneo tan importante”, relató Podoroska a Lautaro Miranda Núñez en su cuenta de YouTube.

Su rival será Marta Kostyuk, quien viene de ser semifinalista de Roland Garros tras mantener un invicto de 16 partidos antes de caer en semifinales. “En esta superficie cuando vas pasando rondas, vas sumando confianza. Marta viene de una temporada de tierra muy buena. Creo que va a ser un partido difícil porque le pega muy duro a la bola”, concluyó.

La vuelta de Serena Williams al circuito a sus 44 años

Uno de los atractivos del cuadro femenino tiene que ver con el regreso de Serena Williams al cuadro de singles, ya que había vuelto a competir en Queen’s y Berlín, aunque en dobles. En este caso, pasaron más de 1460 días desde la última vez que vimos a la estadounidense en una cancha, cuando cayó ante Harmony Tan.

En su regreso, la rival será la australiana Maya Joint. En un paralelismo, la joven tiene 20 años y cuando nació, allá por 2006, Serena ya tenía dos títulos en Wimbledon y, en total, siete títulos de Grand Slam. Esto marca un duelo generacional que dará que hablar.

Serena Williams ganó 7 títulos en Wimbledon.

En el cuadro de dobles, Serena jugará con su hermana Venus Williams, quien tiene 45 años y también sigue compitiendo. Ambas enfrentarán en el debut a la dupla sudamericana integrada por Camila Osorio y Solana Sierra.

Wimbledon 2026: el debut de los favoritos del cuadro masculino

En cuanto al debut de los favoritos, Jannik Sinner se estrenará contra Miomir Kecmanovic; Alexander Zverev, reciente campeón de Roland Garros, enfrentará a Alexander Blockx; Felix Auger-Aliassime jugará ante Alexander Shevchenko; Ben Shelton frente a Otto Virtanen; Alex de Miñaur contra Román Burruchaga; Taylor Fritz ante Jack Draper; Novak Djokovic frente a Wu; y el ruso Daniil Medvedev contra Marin Cilic.

Sinner continúa como N°1. Redes sociales

Novak Djokovic y el récord que puede arrebatarle a Roger Federer en Wimbledon

Particularmente, el tenista de 39 años Novak Djokovic llega a uno de sus torneos preferidos con la intención de arrebatarle un récord a Roger Federer, uno de los dueños simbólicos del césped. Nole llega con siete títulos de Wimbledon y 10 finales.

Participó 20 veces en el torneo y esta será la N°21. Un octavo título en el All England Club le permitiría igualar el récord de Federer y levantar su 25° Grand Slam. Además, si no llega al título, también puede quedarse con el récord de más victorias: Roger suma 105 y el serbio 102. Si gana tres partidos lo igualará y, con cuatro, lo superará.

Djokovic debuta contra Munar. Twitter: @Wimbledon

De acuerdo con el cuadro, el serbio debutará con Wu. En segunda ronda podría enfrentar a Stefanos Tsitsipas o Hugo Gaston; en tercera, a Arthur Rinderknech; en cuarta, a Andrey Rublev o Joao Fonseca —su verdugo en Roland Garros—; en cuartos, a Felix Auger-Aliassime o Cameron Norrie; en semifinales, a Jannik Sinner o Daniil Medvedev; y, en una eventual final, a Alexander Zverev, Taylor Fritz o Ben Shelton.

Con presencia argentina en todas las modalidades, regresos muy esperados y varios candidatos al título, Wimbledon pondrá en marcha una nueva edición con una primera ronda que promete duelos de alto nivel desde el arranque.