José María Muscari reveló cómo la adopción de su hijo inspiró su nueva obra de teatro Lucio & Yo

En una charla a corazón abierto con C5N, el director teatral habló de todo y adelantó la obra que estrenará en agosto, inspirada en la historia de la adopción de su hijo Lucio y el vínculo que construyeron desde entonces.

Después de más de dos décadas dedicadas al teatro, José María Muscari atraviesa uno de los momentos más transformadores de su vida. Mientras continúa apostando a proyectos innovadores para los escenarios, también vive una etapa profundamente personal desde la llegada de Lucio, su hijo, una experiencia que modificó su manera de entender el amor, la familia y hasta su propia forma de crear.

En diálogo con C5N , el director y productor habló sobre el presente del teatro, el desafío de equilibrar su intensa carrera con la paternidad y adelantó detalles de Lucio & Yo, la obra que estrenará en agosto y que nace de una de las historias más significativas de su vida.

Como toda carrera construida desde abajo, el éxito demandó años de trabajo, constancia y esfuerzo, a pesar de eso segura que nunca sintió haber pagado un precio demasiado alto por dedicarse al teatro, “creo que el teatro es un sacrificio en un punto porque te reduce un montón la vida social, te reduce un montón la vida familiar. Digo, hay cumpleaños, situaciones, reuniones en las que uno no puede estar porque tiene trabajo en horarios y en días muy atípicos, sobre todo los fines de semana, las noches".

- Hay algo que me desafía a no repetirme, con buscar nuevos lugares, nuevas zonas, salir de mi zona de confort. Después de hacer una obra como Sex, pasar a hacer una obra como El divorcio del año, que se mete con el tema de la salud mental y de ahí pasarme a hacer una biopic sobre la historia de adopción de mi hijo que es Lucio y yo, y en el medio una obra que recupera artistas de los años 80 y 90, como es el caso de Doradas. Digo, como que cada espectáculo me lleva a un lugar diferente y creo que ese es el principal motor de motivación de mi trabajo actual.

Pese a las grandes responsabilidades que implica su carrera, Muscari también destaca el lado positivo de su profesión a la hora de compartir momentos con su hijo Lucio: "Pero también gané porque puedo compartir el desayuno o despertarlo a la mañana. En ese sentido, no me da la sensación de que mi profesión me haya hecho dejar cosas o prescindir de momentos importantes. Después de 30 años como director, con 70 espectáculos estrenados y toda una vida dedicada al mundo del espectáculo, obviamente lo que me mueve es la inquietud, independientemente de que es mi trabajo, mi medio de subsistencia y mi manera de vivir".



-¿Qué cambió en tu vida desde la llegada de Lucio a tu vida?

-Lo que más cambió en mi vida desde la llegada de mi hijo a mi existencia es la concepción de que uno ya no está solo en el mundo y lo único que importa no sos vos, sino que hay otro ser viviente y en este caso ahora un adolescente. Cuando Lucio llegó a mi vida él tenía 15 años, ahora tiene 18, que hay que estar apuntalándolo, trabajando diariamente, sosteniendo, acompañando, todo lo que a mi criterio significa ser padre y que trato de ser una versión mejorada de los propios padres que yo tuve. Yo tuve padres muy hermosos y muy amorosos, pero no tan presentes ni tan compañeros, en el mejor sentido de la palabra. Era otra generación, otro tipo de paternidad.

-¿Te tocó lidiar con prejuicios o cuestionamientos cuando anunciaste la adopción de Lucio?

-Yo desde el primer momento que anuncié la adopción de mi hijo, que por supuesto fue mucho tiempo después de cuando eso empezó a suceder, porque hubo todo un tiempo que tuvo que ver con la vinculación. Cuando lo anuncié, sentí rápidamente una aprobación unánime en el público, en los medios, en mi familia, en la gente que me rodea. Nunca encontré un pero, una resistencia, un juzgamiento. También tengo vivo una vida bastante destacada, soy un artista que genera empatía y que público quiere, por lo cual creo que todo eso es a favor. No sé cómo hubiera sido si yo fuera un hombre solo, gay, que no soy conocido o que mi personalidad no es tan transparente en los medios de comunicación.

"Todo lo que a mi criterio significa ser padre y que trato de ser una versión mejorada de los propios padres que yo tuve" "Todo lo que a mi criterio significa ser padre y que trato de ser una versión mejorada de los propios padres que yo tuve"

En ese sentido siento que todo eso me jugó a favor en el mejor sentido de la palabra, el público sabe quién soy, qué tipo de hombre soy, qué tipo de vida tengo, el vínculo con mi familia, con mi madre, con mis amigos, con mis afectos, las redes. Creo que los últimos años también sirven como un gran catalizador para contar quién es uno y en ese sentido la aprobación en relación a mi paternidad y el vínculo conmigo.

Crédito: redes sociales.

Lucio & Yo: La experiencia más personal de Muscari al teatro

La llegada de Lucio transformó por completo la vida del director al punto de poner en pausa el trabajo para dedicarse de lleno a construir el vínculo con su hijo. Durante casi un año, el director dejó de lado los escenarios y priorizó acompañarlo en su adaptación a una nueva ciudad, una nueva escuela y una nueva familia. "Mis actividades eran acompañarlo a la escuela, esperarlo con el almuerzo, llevarlo a fútbol, acompañarlo a voley, llevarlo a terapia, hacer actividades, salir a tomar una merienda con él, estar en casa cuando él recibía amigos". La obra estrenará en agosto y será interpretada por los actores Esteban Perez y Máximo Meyer.

-¿Cómo nace este proyecto que retrata el momento más importante en tu vida?

- Empecé a escribir una especie de bitácora de nuestra relación, un día se lo cuento a Lucio, “¿Por qué no haces una obra de teatro? Vos que haces obras de teatro con todo”, me respondió. Entonces empecé a estructurar, él me empezó a dar su devolución, a decir, “no, eso no pasó de esa manera, pasó de esta otra” y entonces él se convirtió naturalmente en una especie de curador. Eso se fue transformando en un texto que después quedó guardado en mi computadora porque a mí me parecía que no estaba bueno hacerlo de manera inmediata y ahora que ya pasaron 3 años de nuestra adopción, me parecía que era el momento justo.

Los actores que interpretaran la biopic de la adopción. (Máximo Meyer y Esteban Perez)

En este sentido, explicó que el estreno de Lucio & Yo también coincide con un momento muy especial en la vida de su hijo. Además de haber alcanzado la mayoría de edad y finalizar el secundario, Lucio comenzó a dar sus propios pasos en el mundo artístico, mientras continúa persiguiendo su gran sueño de convertirse en piloto de avión, "él también ahora está probando, entre comillas, su propia exposición porque, si bien lo está haciendo un poco como hobby, empieza a desarrollar un costado con lo artístico, con su pie puesto en el modelaje, independientemente de su carrera oficial, que es piloto de avión y que le apasiona mucho. Así que sentí que este era el momento", explicó el director.