Mundial 2026: quién es el único jugador que nació en Curazao e hizo historia El futbolista desarrolló toda su carrera en Europa pero eligió representar al país donde nació. Por Agregar C5N en









Se destacó entre los 26 convocados que tuvo Curazao ¿Quién es?

Fue el único integrante del plantel nacido en la Isla durante el Mundial 2026.

Se formó en Europa tras dejar su país con apenas 10 años.

Tuvo un paso por el Manchester United antes de recorrer otros clubes.

Eligió representar a Curazao pese a haber jugado para otro país en categorías juveniles. Curazao se despidió del Mundial en fase de grupos pero aún así vivió momentos que quedarán en la historia de su país. Se dio el lujo de marcar su primer gol en una Copa del Mundo ante nada más y nada menos que la poderosa Alemania, luego obtuvo un épico punto frente a Ecuador en un partido donde su arquero estableció el récord de atajadas de esta edición con 15. Incluso llegó con chances de pasar de ronda a la última fecha, sin embargo cayó ante Costa de Marfil por 2-0.

Además de su actuación futbolística, Curazao hizo historia al convertirse en el país más pequeño y con menor cantidad de habitantes en disputar un Mundial. Otro dato que llamó la atención fue que 25 de los 26 jugadores convocados e incluso su entrenador son nacidos en otras tierras. El único originario de la isla caribeña es Tahith Chong, que a la vez es el futbolista más destacado del plantel.

Tahith Chong, el único nacido en la Isla. Redes sociales Chong nació el 4 de diciembre de 1999 en Willemstad, la pintoresca capital de Curazao, donde inició su camino en el fútbol. Cuando cumplió 10 años fue reclutado por la academia del Feyenoord, institución que milita en la liga de los Países Bajos y luego, con 16, pegó el salto al Manchester United, una de los clubes más prestigiosos del mundo.

Pese a haberse ido de muy chico Chong expresó que guarda recuerdos muy bonitos de su infancia. “Mi familia todavía está allí. Recuerdo jugar al fútbol cuando tenía seis años. Solía volver todos los veranos desde los 15 ó 16 años para ver a mi familia”, contó el futbolista, dejando en claro que, pese a haber desarrollado toda su carrera en Europa, nunca perdió el contacto con la isla que lo vio nacer.

Quién es el único jugador que nació en Curazao e hizo historia en el Mundial 2026 En Manchester United, Tahith Chong se destacó rápidamente en las divisiones inferiores. Fue distinguido con el premio Jimmy Murphy al mejor juvenil de la temporada 2017-18 y, un año después, elegido como el mejor jugador del equipo de reserva. Ese crecimiento le permitió, con 19 años, debutar en el primer equipo bajo las órdenes de Ole Gunnar Solskjaer en 2019. Con la camiseta de los Diablos Rojos disputó 16 partidos oficiales y aportó dos asistencias.

Su paso por el Manchester United. Redes sociales Sin embargo, Chong nunca logró consolidarse en la élite. Tras su paso por el Manchester United fue cedido al Werder Bremen, Brujas y Birmingham City en busca de continuidad. En 2022, el conjunto inglés compró su ficha de manera definitiva, aunque volvió a cambiar de club poco tiempo después al ser transferido al Luton Town. Actualmente defiende los colores del Sheffield United, donde en la última temporada tuvo una participación limitada y apenas acumuló 726 minutos en la segunda categoría de Inglaterra. Jugó 76 minutos frente a Ecuador. Redes sociales Pese a que integró la Selección de Países Bajos en varias categorías a nivel juvenil, Chong decidió representar al país caribeño a nivel mayor. “La idea de jugar con Curazao siempre estuvo presente durante años porque es nuestro verdadero hogar. Para mí fue como volver a casa. Siento que se ha cerrado un ciclo”, remarcó el mediocampista que fue titular en los tres partidos que disputó el conjunto curazoleño en la competencia.