Video: Francisco Cerúndolo recibió un durísimo pelotazo en el rostro en el ATP 500 de Queen's El tenista argentino venció al británico Arthur Fery en una batalla de más de dos horas y cortó una racha de 12 años sin representantes nacionales en el césped londinense, tras sobreponerse a un fuerte impacto en la cara. Por Agregar C5N en









El argentino sacó adelante el partido, tras recibir un pelotazo en la cara.

El tenista argentino Francisco Cerúndolo continúa a paso firme en el ATP 500 de Queen's y logró un histórico triunfo para el tenis nacional al clasificarse a las semifinales del torneo tras derrotar al británico Arthur Fery en un vibrante encuentro sobre el césped londinense. Con parciales de 7-6 (1), 3-6 y 6-4, el argentino logró imponerse en una batalla que duró más de dos horas y media de juego en un partido que estuvo marcado por un brutal pelotazo en la cara que sufrió el argentino tras un intercambio en la red.

El juego estuvo marcado por un momento de máxima tensión durante el segundo set, cuando Cerúndolo sufrió un pelotazo en la zona de la nuez, cuando había subido a la red en un punto disputado. El impacto fue tan fuerte que el número 27 del mundo cayó al suelo con visibles gestos de dolor, lo que generó preocupación inmediata en el estadio.

Afortunadamente, tras recibir las disculpas de Fery y tomarse unos segundos para recuperarse, el argentino pudo continuar el juego con normalidad, demostrando una notable fortaleza mental para no desconcentrarse del objetivo.

¡Durísimo! El fuerte pelotazo que fue directo a la cara de Fran Cerúndolo.



Mirá #Queens en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/p13N3dgx57 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) June 19, 2026 Este avance a semifinales tiene un tinte histórico, ya que Cerúndolo es el primer argentino en llegar a esta instancia en Queen's desde que David Nalbandian lo hiciera en 2012. Además, se unió a una selecta lista integrada por Guillermo Vilas, Juan Martín del Potro y Javier Frana, como uno de los pocos compatriotas con al menos dos semifinales en torneos sobre césped. Un detalle que no pasó desapercibido fue que, durante el descanso en su silla, el tenista lució la camiseta número 10 de la Selección Argentina con el nombre de Diego Maradona, rindiendo tributo al ídolo máximo mientras hacía historia en Londres.

En busca de un lugar en la gran final, Francisco Cerúndolo se enfrentará este sábado, aproximadamente a las 9 de la mañana, al estadounidense Brandon Nakashima. El estadounidense llegó a este cruce tras eliminar al primer preclasificado del torneo, el australiano Alex de Miñaur. Para Cerúndolo, este desempeño en Queen's representa una inyección de confianza fundamental de cara a Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, donde buscará seguir demostrando que su título en el ATP 250 Eastbourne en 2023 no fue una casualidad.

Camiseta de Maradona en el box de @FranCerundolo en Queen’s pic.twitter.com/JWhubYcEMi — Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) June 19, 2026 Mirá el resumen de la gran victoria de Francisco Cerúndolo en el ATP 500 de Queen’s