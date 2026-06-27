Mística y fileteado porteño: debuta la flamante camiseta de la Selección argentina en el Mundial 2026 La nueva indumentaria que usará frente a Jordania en la última fecha de la fase de grupos en la cita mundialista apuesta al negro como color predominante y conserva un guiño a Qatar 2022. Por Agregar C5N en









La flamante camiseta alternativa de la Selección hace su presentación en el Mundial.

La Selección argentina se prepara para un duelo especial este sábado ante Jordania, donde lucirá por primera vez en el Mundial 2026 su nueva camiseta suplente. Con el pase a los dieciseisavos de final ya asegurado tras dos victorias consecutivas, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni dejará de lado la tradicional albiceleste para vestir un modelo con un negro predominante inspirado íntegramente en el fileteado porteño. Este diseño busca unir la identidad cultural nacional -declarada Patrimonio Cultural Inmaterial- con un estilo moderno y audaz en espiral que ya ha generado una gran aceptación entre los hinchas.

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Los colores que unen a un país entero, listos



Una piel que es una verdadera obra de arte pic.twitter.com/jPq6B6Twy8 — Selección Argentina (@Argentina) June 27, 2026 Según la información publicada por el sitio especializado Opaleak, el diseño representa un giro cromático importante, aunque la prenda conservaría algunos elementos que son considerados “cábalas” por jugadores y aficionados, como detalles gráficos que acompañaron al equipo campeón en la última cita mundialista.

El significado detrás de este diseño radica en un profundo homenaje a las raíces culturales de Buenos Aires, específicamente a través del fileteado porteño. Esta técnica pictórica tradicional, caracterizada por líneas espiraladas, flores, colores vivos y letras ornamentadas, nació a principios del siglo XX para decorar los carros de tracción a sangre y luego los colectivos de la ciudad.

En Qatar 2022, la camiseta suplente de Argentina sorprendió por su tono violeta, que se convirtió en un fenómeno de ventas y conversación global. La apuesta por el negro en 2026 implica una ruptura con aquella estética, aunque manteniendo símbolos que, según la tradición futbolera, se asocian con la buena fortuna del equipo.