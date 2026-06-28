Con la llegada del séptimo mes anual, muchas personas consultan el calendario para confirmar si habrá un nuevo fin de semana largo en Argentina. En 2026, el asueto del Día de la Independencia, que se celebra el jueves 9 de julio, vuelve a ser protagonista y este año estará acompañado por una particularidad. Qué pasa con el viernes del 10 de julio en 2026: ¿es feriado?.

El panorama nacionalista genera un descanso extendido para una parte de la población , aunque su aplicación depende del sector laboral y de las posibilidades de cada empleado, ya que en el caso de los días no laborables la decisión de otorgarlos queda a criterio de cada empleador.

Es importante recordar que el 9 de julio se conmemora la Declaración de la Independencia de 1816 , firmada en el Congreso de Tucumán. En ese histórico acontecimiento, los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata declararon la ruptura definitiva con la monarquía española y afirmaron la soberanía nacional.

El viernes 10 de julio de 2026 no es feriado nacional , sino un día no laborable con fines turísticos. Esto significa que no se trata de una jornada de descanso obligatoria para todos los trabajadores, sino que queda a criterio de cada empleador del sector privado otorgarlo o no. En caso de trabajar ese día, el salario se paga de forma habitual, a diferencia de los feriados nacionales, donde corresponde pago doble.

El esquema de descanso en julio de 2026 queda conformado por el jueves 9 de julio, feriado nacional por el Día de la Independencia , seguido del viernes 10 de julio, declarado día no laborable con fines turísticos. A esto se suman el sábado 11 y el domingo 12 de julio, completando el fin de semana. De esta manera, quienes no deban trabajar el viernes podrán disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días, ideal para viajes, escapadas o actividades recreativas.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Los feriados inamovibles son aquellos que se celebran siempre en una fecha fija del calendario y no pueden trasladarse, sin importar el día de la semana en que caigan. Mantienen su carácter original por su importancia histórica, cultural o religiosa. En Argentina, algunos de los principales feriados inamovibles son el 1 de enero (Año Nuevo), el 24 de marzo (Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia), el 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas), el 1 de mayo (Día del Trabajador), el 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo), el 9 de julio (Día de la Independencia), el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción de María) y el 25 de diciembre (Navidad).

Feriados trasladables

Los feriados trasladables son aquellos que pueden modificarse de fecha para generar fines de semana largos y fomentar el turismo interno. Su traslado se define por normativa del Gobierno nacional. Entre los feriados trasladables más importantes se encuentran el 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín), el 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural) y el 20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional), que puede moverse según el calendario oficial.

Feriados con fines turísticos

Los feriados con fines turísticos son días no laborables que se establecen de manera estratégica para ampliar los períodos de descanso y promover la actividad turística en el país. No conmemoran hechos históricos ni religiosos, sino que forman parte de la planificación anual del calendario oficial. En 2026, estos días incluyen el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre, que se suman a feriados cercanos para generar fines de semana largos. Su aplicación puede variar según el sector laboral, ya que no son feriados nacionales obligatorios.