27 de junio de 2026 Inicio
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Cuándo corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1

El piloto de Alpine terminó 16° en la clasificación y buscará escalar posiciones con la intención de volver a sumar puntos en la competencia.

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A qué hora corre Franco Colapinto en Austria.

A qué hora corre Franco Colapinto en Austria.

Franco Colapinto largará 16° en la carrera del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1. El pilarense salió al circuito Red Bull Ring con el objetivo de estirar su racha positiva dentro de la máxima competición del automovilismo, pero por el momento está atravesando un fin de semana irregular.

Colapinto espera por la gran carrera.
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Colapinto largará 16° en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1

El viernes había comenzado con un buen 8° puesto en la FP1, pero en el entrenamiento siguiente cayó 8 lugares. Bien temprano esta mañana fue 14° en la FP3, pero un error en una maniobra lo hizo perder dos posiciones para ser 16° en la clasificación. En total, su compañero de escudería Pierre Gasly logró adelantarlo en 3 de las 4 carreras.

Una pena. El auto andaba bien, creo que estamos un poco mejor que ayer. Estamos más competitivos. Podría haber sido una mejor qualy”, comentó el argentino con ESPN.

Con un 2026 mega positivo, donde gracias a las actuaciones de China, Miami, Montreal y Barcelona lleva 16 unidades acumuladas, el piloto argentino de Alpine se mantiene duodécimo en el campeonato de pilotos y busca seguir afianzándose en su temporada de adaptación dentro de la máxima categoría.

Con un campeonato ajustado en la zona media y márgenes cada vez más finos, Colapinto afronta Austria como una oportunidad clave para seguir sumando y consolidarse en la Fórmula 1.

Cronograma del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1

Domingo:

  • Carrera: 10:00

TV: Fox Sports y Disney+

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