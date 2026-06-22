22 de junio de 2026 Inicio
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Historia en Londres: cuál es el importante logro que alcanzó Francisco Cerúndolo

El tenista de 27 años salió campeón en Inglaterra e hizo historia para el tenis de nuestro país.

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Francisco Cerúndolo consiguió el título mas importante de su carrera.

Francisco Cerúndolo consiguió el título mas importante de su carrera.

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  • Francisco Cerúndolo se convertió en el primer argentino en ganar el ATP 500 de Queen's.
  • Venció en tres sets al estadounidense Tommy Paul tras una final muy disputada.
  • Con este triunfo obtuvo el título más importante de su carrera y su primera corona de categoría 500.
  • El éxito en Londres le permitió acercarse a su mejor ranking y llegar fortalecido a Wimbledon.

Francisco Cerúndolo se consagró campeón del ATP 500 de Queen's al vencer 6-7, 6-4 y 6-3 al estadounidense Tommy Paul. De esta manera, el argentino logró convertirse en el primer tenista de nuestro país en coronarse en este tradicional certamen disputado en Londres. El único que había llegado a una final había sido David Nalbandian en 2012, quien no pudo superar al croata Marin Cilic y se retiró tras perder el set inicial.

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El partido fue una verdadera batalla para Cerúndolo, que consiguió romper el servicio de su rival en el segundo game del partido. Pese a llevar ventaja en casi todo el primer parcial e incluso tener el saque estando 5-4 arriba, terminó cayendo en el tie break tras una gran remontada del norteamericano. En la segunda manga comenzó con quiebre en contra y parecía que el partido se le escapaba, sin embargo esta vez el que remontó fue el argentino y se llevó el set por 6-4.

Francisco Cerúndolo y una batalla inolvidable ante Tommy Paul.

Francisco Cerúndolo y una batalla inolvidable ante Tommy Paul.

En el último parcial Cisco jugó su mejor tenis y dominó a Paul, que vendió cara la derrota y logró salvar varios match points. Finalmente, tras un punto en el que lo desparramó por toda la cancha, Francisco remató el partido con un smash y se quedó con la corona en el césped londinense, consiguiendo así el mejor título de su carrera.

Qué logro alcanzó Francisco Cerúndolo en Londres

El tenista de 27 años logró la quinta conquista de su carrera y la primera en la categoría 500. Sus anteriores títulos habían sido: Bastad en 2022, Eastbourne en 2023, Umag en 2024 y Buenos Aires en febrero de este año. El nacido en CABA subió seis posiciones en el ranking ATP y se consolida como la mejor raqueta de nuestro país (21°).

Cisco sumó esta victoria a la que obtuvo en Eastbourne en 2023, donde también venció a Tommy Paul, y quedó segundo en la lista de argentinos con más títulos en césped, una superficie complicada para los nuestros. El primero es el gran Guillermo Vilas, que gritó campeón en el Masters de 1974 y en los Abiertos de Australia de 1978 y 1979). Este grupo selecto se cierra con Javier Frana y su consagración en Nottingham en 1995.

Guillermo Vilas, tres veces campeón en césped.

Guillermo Vilas, tres veces campeón en césped.

Con los puntos obtenidos en Queen's Cerúndolo saltó del puesto 27° al 21° y se acerca a su mejor ranking histórico (18°). Ahora tendrá una gran oportunidad en Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, que comienza el 29 de junio. Francisco buscará mejorar la mala imagen de la edición 2025, en donde cayó en primera ronda ante el portugués Nuno Borges.

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