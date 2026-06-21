La mente competitiva de Horacio Zeballos: qué queda por conseguir después de ganar Grand Slams y ser N°1 en tenis

El marplatense habló sobre el trabajo psicológico para poder conseguir títulos y escalar a lo más alto de ranking. También destacó la importancia de tener a Marcel Granollers de compañero y reveló cómo es su relación cuando los resultados no se dan.

La vida previa a los logros de un deportista está destinada a la disciplina, constancia, trabajo y objetivos. Pero ¿qué hay después de haber cumplido la mayoría de los logros? Bueno más disciplina, constancia, trabajo y nuevos objetivos, según contó el tenista marplatense Horacio Zeballos. Jugó la Copa Davis, logró 28 títulos en dobles, entre ellos tres Grand Slam y fue número uno del mundo. ¿Cómo trabaja su cabeza?

“Voy a confesar que vi más de una vez la final de Roland Garros 2026 después de ganarla”, contó el protagonista a C5N. Hace dos semanas, junto a su compañero Marcel Granollers, levantaron por segunda vez el trofeo en París y sumaron su tercer Grand Slam, ya que en 2025 también ganaron US Open.

Luego de la final del partido y de consagrarse campeones nuevamente Zeballos se sinceró para la página de ATP: “Cuando llegamos acá no esperaba defender el título del año pasado. Intentaba pensar en cada partido, y creo que él también. Ahora podemos decir que han sido dos semanas increíbles. No puedo estar más contento. Estoy orgulloso en este momento. Es una sensación increíble para nosotros y para todo el equipo . Creo que todo el equipo merece este momento”.

Paradójicamente, en el inicio de esta gira sobre polvo de ladrillo, la dupla de Zeballos y Granollers jugaron Madrid como uno de sus primeros torneos, pero tuvieron un duro debut ante Romain Arneodo y Valentin Vacherot. Luego de esa derrota, el argentino contó a este medio: “ Yo jugué muy mal. Me senté a hablar con Marcel para admitir que no había sido mi mejor partido”.

Tras esa conversación sincera –la cual Granollers entendió al instante- el tenista reveló que trabajó con Alejandro Lombardo sin descanso para poder recuperarse y volver a su mejor tenis. La siguiente semana lograron llegar a la final de Masters 1000 de Roma y luego ganaron en París.

Marcel Granollers, partícipe necesario para la carrera de Horacio Zeballos

El argentino logró títulos con Sebastián Prieto, Simone Bolelli, Andrés Molteni, Nikola Mektic y Julio Peralta, quien fue su compañero más estable. En 2019 comenzó a trabajar con Granollers y no dejaron de crecer. El primer título que ganaron fue el Masters 1000 de Canadá ese año y después siguieron los logros a lo grande y más ascensos en el ranking.

“Ya después de tantos años juntos, obviamente la comunicación es muy fluida y, a veces, con ciertas miradas cuando estamos juntos ya nos entendemos dentro de la cancha, así que imagínate fuera de la cancha más o menos similar. Cada uno entrena por su parte, nos encontramos tres, cuatro días previos a cada torneo para para entrenar juntos y listo. Más sobre todo después de tantos años juntos”, contó.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers, campeones del US Open. ATP

Ambos tienen más de 40 años y con la mayoría de los títulos más importantes en su haber, analizan el calendario para no agotar su físico: "Jugamos algunos torneos, no jugamos muchísimo porque ya no estamos para eso, pero lo que jugamos lo hacemos a conciencia y a puro corazón y garra, dejando todo en cada en cada partido y cada torneo".

Horacio Zeballos y la preparación de su físico a los 41 años

Tras la gira de polvo de ladrillo, el césped es el próximo paso y el cambio de superficie es importante: “Obviamente confío plenamente en el en el preparador físico que tengo ya hace muchísimos años. Y bueno, el trabajo sí es un poco más diferente a lo que sería el ladrillo. Estamos tratando de trabajar mucho sobre las piernas y quizás músculos que uno en el ladrillo no utiliza tanto como si en césped, ¿no? Pero bueno, más o menos es un trabajo similar”, explicó Zeballos.

“Estamos tratando de sí hacer bastante hincapié en las piernas, obviamente en el brazo también, porque la pelota de Wimbledon, al ser en césped, se termina poniendo un poquito más pesada y más grande que en que en otras superficies. Pero bueno, también es mucho dependiendo eh en qué etapa de tu carrera estás”, indicó.

Horacio Zeballos fue el nro. 1 del mundo en cuatro ocasiones. ATP Tour

¿Qué importancia se le da al físico? “Ya con 41 años le damos muchísima importancia al físico. Pero yo lo disfruto muchísimo, por eso lo sigo haciendo y a medida que lo seguimos haciendo nos vamos poniendo objetivos. Obviamente, cada Grand Slam que juegue voy a intentar dar lo mejor de mí para tratar de ganarlo, y si no se puede, por lo menos me voy a quedar tranquilo de que hice todo lo posible para para ser el mejor competidor esa semana”.

Zeballos y el trabajo psicológico en un deporte que requiere de mucha cabeza

Uno de los deportes donde la cabeza juega más es el tenis, aunque la diferencia en el single y dobles es clara. ¿Cuál es el trabajo a realizar? “Yo no trabajo con nadie psicológicamente hoy en día, pero entiendo que acá lo que importa es que cada jugador encuentre su manera de rendir mejor y no hay solamente una fórmula”.

“Cada uno tiene sus herramientas y está perfecto si uno le da tranquilidad y confianza trabajar con un psicólogo He trabajado hace muchos años atrás, pero bueno, diría que la parte psicológica es importantísima, es fundamental. Yo, igualmente, intento siempre trabajar sobre la base de la psicología positiva combinada con hechos”, reveló Zeballos.

La psicología positiva combinada con hechos: el trabajo mental de Horacio Zeballos

Las técnicas para poder abordar un día a día son personales y el marplatense explicó cómo le funciona: “Creo que ambas cosas juntas son fundamental y es buenísimo. En mi caso personal pero cada uno tendrá su forma para para el éxito. En mi caso me encanta escuchar o leer todo sobre psicología positiva respaldada por hechos y cómo, por ejemplo, no sé, yo intento darle muchísima bola al entrenamiento. Y a la repetición de algo”

Zeballos y su trabajo psicológico para manejar la presión.

“Yo creo con la repetición de cualquier golpe, de cualquier situación una y otra y otra y otra vez, combinada con psicología positiva, me da la seguridad y la confianza. Después, cuando estoy en un momento de suma presión, de decir: ‘Bueno, yo estoy preparado para esto. Yo me preparé. Yo ya le pegué a la pelota un millón de veces tal golpe, dos millones de veces de la otra manera’. Entonces, por lo menos a mí me da esa seguridad psicológica que es fundamental”, detalló.

El cambio del singles al dobles y los objetivos por cumplir de Horacio Zeballos

“Como deportista de Argentina, me siento súper orgulloso de lo que estamos consiguiendo a lo largo de esta carrera tan linda y este camino recorrido”, inició. En su carrera de singles, llegó a ser nro. 39 del mundo y fue campeón del ATP de Viña del Mar en 2013 al derrotar a Rafael Nadal sobre polvo de ladrillo.

Zeballos, campeón de Viña del Mar, tras ganarle a la final a Nadal. Redes sociales

“Yo siento que he tenido una muy linda carrera de single, en la cual, obviamente, no fue increíble, pero fue muy buena, y siento que di todo y dejé todo para tratar de ser el mejor singlista posible. Y una vez cumplidos esos objetivos, viendo que ya no iba a poder dar más, pero que había dado todo, ahí fue esa transición al doble, porque sabía que en el doble quizás podía lograr objetivos que obviamente, siendo sincero, en single me quedaban grandes. El luchar por un Grand Slam, ser número uno del mundo. Obviamente, en single lo veía a años luz. ¡Jaja!”, manifestó.

“Entonces, una vez que decidimos junto a mi familia y mi equipo dedicarnos al doble, me puse todas las pilas y con todo para tratar de lograr estos objetivos. Ahora que lo estoy consiguiendo, obviamente estoy súper orgulloso, porque es la disciplina a la cual ahora estoy dando toda mi atención”, sumó.

Qué queda por cumplir en la carrera de Zeballos tras el N°1 y los tres Grand Slams

“Realmente por cumplir en el tenis no me queda nada. Todos los objetivos que nos hemos puesto los hemos cumplido. He jugado Copa Davis, llegué a un muy buen puesto en el ranking de single, en el doble quería ser número uno y ganar un Grand Slam y lo conseguimos. O sea, yo si tengo que cerrar el negocio mañana, lo cierro y con toda la tranquilidad y satisfacción eh”, expresó Zeballos, quien espera rival para debutar en Wimbledon junto a Granollers.

Tras 23 años de carrera, reflexionó: “Es que muy contento con la carrera que estoy logrando hasta el día de hoy, pero obviamente cuando entro a la cancha quiero ganar. Me encanta competir, me encanta el tenis, entonces por eso lo seguimos haciendo hoy en día junto a Marcel. Creo que tenemos pensamientos muy similares. Vamos pasito a pasito, tratando de enfocarnos mucho en la satisfacción que nos da entrar a la cancha a entrenar cada día y después a competir. Creo que va de la mano y fundamental. Después vamos tratando de estar a esta altura de nuestras carreras”.

“Obviamente, cada Grand Slam que juegue voy a intentar dar lo mejor de mí para tratar de ganarlo, y si no se puede, por lo menos me voy a quedar tranquilo de que hice todo lo posible para para ser el mejor competidor esa semana”, concluyó.