Con gol de tiro libre de Messi, Argentina supera por 3 a 1 a Jordania en Dallas El equipo de Lionel Scaloni, ya clasificado a los 16avos de final, se mide ante el rival más accesible del grupo con una formación alternativa. Sin su capitán como titular, varios habituales suplentes tendrán la chance de mostrarse con la celeste y blanca. Por Maximiliano Duarte Agregar C5N en









Messi entró y mojó: 19 goles para ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales. El Toro Martínez y Lo Celso, los goleadores del partido. @Argentina Lautaro grita con alma y vida el segundo gol de Argentina. Lo Celso mojó en su primer partido. Primer partido, primer gol de Lo Celso para la Selección. Argentina entró mejor en el partido ante Jordania. Argentina y Jordania cierra el Grupo J.

Argentina empata con Jordania en el AT&T Stadium de Dallas, por la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial 2026. Ya clasificada a 16avos de final, donde se cruzará a la sorprendente Cabo Verde el próximo viernes en Miami, la Selección enfrenta al rival más débil de la zona con su capitán, Lionel Messi, en el banco y un 11 titular alternativo, con varios estrenos. Dirige el árbitro rumano István Kovács.

Arrancó raro el experimento de Lionel Scaloni en Dallas. Con el crack rosarino en el banco de suplentes y nueve cambios con respecto a la victoria 2-0 frente a Austria, el DT decidió darle rodajes a los que no son habituales titulares y metió a Exequiel Palacios de lateral derecho, puesto en el que jamás jugó en su carrera profesional. Así, le dio aire a los volantes creativos como Giovani Lo Celso, Nico Paz y Giuliano Simeone.

Exequiel Palacios de lateral derecho, un experimento del entrenador Lionel Scaloni. @Argentina Y a pesar de un equipo casi nuevo, y algunas inconexiones propias de un 11 titular novedoso, el primer tiempo fue todo de Argentina. Jordania fue a ver qué pasaba en Dallas y lo pagó caro enseguida. El fútbol le tenía preparada un regalo y una revancha para Lo Celso. El volante surgido en Rosario Central hace 10 años juega en la Selección y recién esta noche pudo debutar en un Mundial con la Albiceleste.

En 2018, Jorge Sampaoli lo llevó a Rusia pero no lo puso nunca, y días antes de Qatar 2022, el volante del Betis sufrió un desprendimiento en el bíceps femoral de la pierna derecha que lo marginó de la lista final. En Dallas, a los 19' del primer tiempo tuvo su bautismo de fuego en la red: con un derechazo cruzado de tiro libre, engañó al arquero Yazeed Abu laila y la clavó en el ángulo. Un desahogo después de tanta bronca, después de tanto dolor.

Y para seguir con la noche de redención, le llegó el turno a Lautaro Martínez. El ídolo de Inter de Italia se sacó la mufa con la Selección argentina en Mundiales y marcó por primera vez en la máxima competencia. Tras una fuerte falta a Marco Senesi en el área, el Toro agarró el balón (se lo cedió Leandro Paredes) y cruzó el remate para el segundo de la Selección argentina. Era un partido para cortar las rachas y demostrar que hay recambio.