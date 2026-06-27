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28 de junio de 2026 Inicio

Con gol de tiro libre de Messi, Argentina supera por 3 a 1 a Jordania en Dallas

El equipo de Lionel Scaloni, ya clasificado a los 16avos de final, se mide ante el rival más accesible del grupo con una formación alternativa. Sin su capitán como titular, varios habituales suplentes tendrán la chance de mostrarse con la celeste y blanca.

Maximiliano Duarte
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Maximiliano Duarte
Messi entró y mojó: 19 goles para ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

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El Toro Martínez y Lo Celso

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Lautaro grita con alma y vida el segundo gol de Argentina.

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Lo Celso mojó en su primer partido.

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Arrancó raro el experimento de Lionel Scaloni en Dallas. Con el crack rosarino en el banco de suplentes y nueve cambios con respecto a la victoria 2-0 frente a Austria, el DT decidió darle rodajes a los que no son habituales titulares y metió a Exequiel Palacios de lateral derecho, puesto en el que jamás jugó en su carrera profesional. Así, le dio aire a los volantes creativos como Giovani Lo Celso, Nico Paz y Giuliano Simeone.

Exequiel Palacios de lateral derecho, un experimento del entrenador Lionel Scaloni.

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Y a pesar de un equipo casi nuevo, y algunas inconexiones propias de un 11 titular novedoso, el primer tiempo fue todo de Argentina. Jordania fue a ver qué pasaba en Dallas y lo pagó caro enseguida. El fútbol le tenía preparada un regalo y una revancha para Lo Celso. El volante surgido en Rosario Central hace 10 años juega en la Selección y recién esta noche pudo debutar en un Mundial con la Albiceleste.

En 2018, Jorge Sampaoli lo llevó a Rusia pero no lo puso nunca, y días antes de Qatar 2022, el volante del Betis sufrió un desprendimiento en el bíceps femoral de la pierna derecha que lo marginó de la lista final. En Dallas, a los 19' del primer tiempo tuvo su bautismo de fuego en la red: con un derechazo cruzado de tiro libre, engañó al arquero Yazeed Abu laila y la clavó en el ángulo. Un desahogo después de tanta bronca, después de tanto dolor.

Y para seguir con la noche de redención, le llegó el turno a Lautaro Martínez. El ídolo de Inter de Italia se sacó la mufa con la Selección argentina en Mundiales y marcó por primera vez en la máxima competencia. Tras una fuerte falta a Marco Senesi en el área, el Toro agarró el balón (se lo cedió Leandro Paredes) y cruzó el remate para el segundo de la Selección argentina. Era un partido para cortar las rachas y demostrar que hay recambio.

El complemento empezó chivo para el equipo argentino. Jordania mandó a la cancha a su figura, Musa Al-Taamari y el entrenador marroquí Jamal Sellami no se equivocó. A los 10' del segundo tiempo, en una gran jugada colectiva, el 10 le comió la espalda a Nicolás Otamendi y, tras un centro rasante, apareció por el segundo palo para vencer la resistencia del Dibu Martínez. Una sorpresa en todo el estadio de Dallas, tras el golazo de los asiáticos. Scaloni enseguida tomó nota y mandó a la cancha al 10.

Lionel Messi entró a la cancha junto a Thiago Almada y Alexis Mac Allister para darle frescura al fútbol de la Selección que había mercmado

Argentina vs. Jordania en Dallas: las formaciones

Selección: Emiliano Martínez; Giuliano Simeone (Giuliano Simeone), Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso (Lionel Messi); Nico Paz (Thiago Almada); Julián Álvarez (José Manuel López) y Lautaro Martínez (Alexis MacAllister). DT: Lionel Scaloni.

Jordania: Yazeed Abulaila; Abdallah nasib, Husma Abudahab, Yazan Alarab, Ehsan Haddad; Noor Alrawabdeh, Mohannad Abutaha, Nizar AlRashdan; Ali Olwan, Odeh Fakhoury (Mahmoud Al Mardi) y Ali Azaizeh (Musa Al-Taamari). DT: Jamal Sellami

Mirá los goles del partido de la Selección argentina frente a Jordania en Dallas

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