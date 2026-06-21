Serena Williams vuelve a Wimbledon: recibió una invitación especial y jugará en singles

La campeona de 23 títulos de Grand Slam regresa al césped londinense tras casi cuatro años, con invitación especial para el cuadro de individuales y presencia en dobles junto a su hermana.

La gran campeona Serena Williams vuelve al césped sagrado de Wimbledon tras casi cuatro años sin disputar un partido en singles. La leyenda que supo dominar la escena del tenis femenino, recibió una invitación especial para volver a competir. La organización le otorgó una wild card y disputará el cuadro de individuales y tendrá presencia en dobles junto a su hermana.

La noticia sacudió al mundo del tenis porque la vuelta de las hermanas Williams al césped es de los sucesos más esperados por los fanáticos del Tenis mundial. Su participación despierta recuerdos de aquellas jornadas gloriosas en las que levantaban trofeos y marcaban época,

Ahora, tras recibir la wildcard, Serena se prepara a sus 44 años para escribir un nuevo capítulo junto a su hermana Venus en el cuadro de dobles. Un retorno que mezcla nostalgia, emoción y la promesa de volver a ver a una referente histórica desplegar su magia en la Catedral del tenis.

"Esto no es un simulacro. Serena Williams competirá en el singles femenino de 2026 en Wimbledon con un comodín" , posteó la organización en su cuenta oficial de X para anunciar la vuelta de la ex N°1.

La leyenda del tenis femenino, dueña de 23 títulos de Grand Slam, vuelve a la acción tras su retiro en el US Open 2022. Tras algunas apariciones en dobles, buscará recuperar protagonismo en Wimbledon, torneo donde fue campeona en siete ocasiones y que ahora la recibe con una invitación especial para hacer historia a sus 44 años.

Venus y Serena Williams: leyendas del tenis femenino

El regreso de las hermas más famosas del tenis mundial a Wimbledon despertaron una mezcla de nostalgia y expectativa. Serena, dueña de 23 títulos de Grand Slam, y Venus, con siete conquistas en su haber, recibieron una invitación especial para competir en el césped londinense, escenario donde dejaron huella.

Su historia es la de dos pioneras que irrumpieron en los años noventa y cambiaron para siempre el tenis femenino. Criadas en Compton bajo la guía de su padre Richard, alcanzaron la cima del ranking mundial y protagonizaron una rivalidad única entre hermanas, enfrentándose en finales de Grand Slam y compartiendo la gloria en dobles, donde sumaron 14 títulos y tres medallas de oro olímpicas.

Una edición muy especial



Wimbledon otorgó un Wild Card para el cuadro de doble a Serena y Venus Williams pic.twitter.com/Wo8zveiLVR — Iván Aguilar (@ivabianconero) June 16, 2026

Hoy, más allá de los resultados que puedan conseguir, su sola presencia en la Catedral del tenis es un acontecimiento y reviven recuerdos de sus días dorados.

El torneo de Wimbledon 2026 se jugará oficialmente entre el lunes 29 de junio y el domingo 12 de julio y la fase de clasificación se desarrollará del 22 al 25 de junio en Roehampton. De acuerdo a la organización, esta edición número 139 quedará en la historia por la incorporación del videoarbitraje en las canchas principales, una innovación que permitirá a los jueces revisar jugadas específicas y que marca un antes y un después en el césped londinense.