21 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Serena Williams vuelve a Wimbledon: recibió una invitación especial y jugará en singles

La campeona de 23 títulos de Grand Slam regresa al césped londinense tras casi cuatro años, con invitación especial para el cuadro de individuales y presencia en dobles junto a su hermana.

Por
Con 44 años y tras cuatro años sin disputar un partido

Con 44 años y tras cuatro años sin disputar un partido, regresa Serena Williams en Wimbledon.

La gran campeona Serena Williams vuelve al césped sagrado de Wimbledon tras casi cuatro años sin disputar un partido en singles. La leyenda que supo dominar la escena del tenis femenino, recibió una invitación especial para volver a competir. La organización le otorgó una wild card y disputará el cuadro de individuales y tendrá presencia en dobles junto a su hermana.

Zeballos y la importancia de una mentalidad ganadora.
Te puede interesar:

La mente competitiva de Horacio Zeballos: qué queda por conseguir después de ser N°1 en tenis

La noticia sacudió al mundo del tenis porque la vuelta de las hermanas Williams al césped es de los sucesos más esperados por los fanáticos del Tenis mundial. Su participación despierta recuerdos de aquellas jornadas gloriosas en las que levantaban trofeos y marcaban época,

Ahora, tras recibir la wildcard, Serena se prepara a sus 44 años para escribir un nuevo capítulo junto a su hermana Venus en el cuadro de dobles. Un retorno que mezcla nostalgia, emoción y la promesa de volver a ver a una referente histórica desplegar su magia en la Catedral del tenis.

"Esto no es un simulacro. Serena Williams competirá en el singles femenino de 2026 en Wimbledon con un comodín", posteó la organización en su cuenta oficial de X para anunciar la vuelta de la ex N°1.

La leyenda del tenis femenino, dueña de 23 títulos de Grand Slam, vuelve a la acción tras su retiro en el US Open 2022. Tras algunas apariciones en dobles, buscará recuperar protagonismo en Wimbledon, torneo donde fue campeona en siete ocasiones y que ahora la recibe con una invitación especial para hacer historia a sus 44 años.

Venus y Serena Williams: leyendas del tenis femenino

El regreso de las hermas más famosas del tenis mundial a Wimbledon despertaron una mezcla de nostalgia y expectativa. Serena, dueña de 23 títulos de Grand Slam, y Venus, con siete conquistas en su haber, recibieron una invitación especial para competir en el césped londinense, escenario donde dejaron huella.

Su historia es la de dos pioneras que irrumpieron en los años noventa y cambiaron para siempre el tenis femenino. Criadas en Compton bajo la guía de su padre Richard, alcanzaron la cima del ranking mundial y protagonizaron una rivalidad única entre hermanas, enfrentándose en finales de Grand Slam y compartiendo la gloria en dobles, donde sumaron 14 títulos y tres medallas de oro olímpicas.

Hoy, más allá de los resultados que puedan conseguir, su sola presencia en la Catedral del tenis es un acontecimiento y reviven recuerdos de sus días dorados.

El torneo de Wimbledon 2026 se jugará oficialmente entre el lunes 29 de junio y el domingo 12 de julio y la fase de clasificación se desarrollará del 22 al 25 de junio en Roehampton. De acuerdo a la organización, esta edición número 139 quedará en la historia por la incorporación del videoarbitraje en las canchas principales, una innovación que permitirá a los jueces revisar jugadas específicas y que marca un antes y un después en el césped londinense.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El argentino sacó adelante el partido, tras recibir un pelotazo en la cara.
play

Video: Cerúndolo recibió un durísimo pelotazo en el rostro en el ATP 500 de Queen's

Los nuevos directivos de la AAT.

Quiénes son los nuevos directivos de la Asociación Argentina de Tenis

Serena Williams, emblemática e icónica en el tenis.

El día que Serena Williams usó la camiseta de Camerún en Roland Garros 2002

Eduardo Chacho Coudet llamó a Giovani Lo Celso para comunicarle que lo quiere en River

En medio del Mundial 2026, Coudet llamó a un jugador de la Selección para River: la respuesta del futbolista

Lamine Yamal metió su primer gol en los mundiales ante Arabia Saudita

Lamine Yamal metió su primer gol en los mundiales ante Arabia Saudita

¿Qué idioma se habla en Egipto?

Mundial 2026: cuál es el idioma que se habla en Egipto

Rating Cero

La víctima era hija de Juan Manuel Toloza, uno de los trombonistas de Tapari.

Rodrigo Tapari suspendió sus shows tras la muerte de la hija de un músico en el choque fatal en Panamericana

Emanuel y Mariela volvieron a tener un baile más que hot en la noche de fiesta de Gran Hermano.

Dos participantes de Gran Hermano y un baile que enciende más los rumores de romance

El Mundial de Fútbol 2026, celebrado de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá, se vio envuelto en una inesperada polémica sentimental que rápidamente captó la atención de la prensa internacional, desplazando en parte el foco de lo estrictamente deportivo. 

Se filtró un triángulo amoroso en pleno Mundial 2026: quiénes son y por qué causa polémica

Los rumores de casamiento y las fotos virales rodearon a la pareja de famosos.

¿Dieron el sí? Esta famosa pareja de Hollywood se habría casado en secreto y sorprendieron a todos

Segun la encuesta de Fefe Bongiorno la candidata a irse de Gran Hermano es Titi.

El sorpresivo vuelco en la encuesta de Gran Hermano: quién es ahora el candidato a irse

“Estabas en la casa, sos famosa, te quieren las marcas. Noes para llorar”, la criticó.

Yanina Latorre fulminó a una ex Gran Hermano: "Lo engrampaste"

últimas noticias

Con 44 años y tras cuatro años sin disputar un partido, regresa Serena Williams en Wimbledon.

Serena Williams vuelve a Wimbledon: recibió una invitación especial y jugará en singles

Hace 56 minutos
El hecho ocurrió en Baradero.

Un auto cayó a un arroyo en la Ruta 9: murieron una mujer, su suegro y un bebé

Hace 1 hora
La víctima era hija de Juan Manuel Toloza, uno de los trombonistas de Tapari.

Rodrigo Tapari suspendió sus shows tras la muerte de la hija de un músico en el choque fatal en Panamericana

Hace 1 hora
Eduardo Chacho Coudet llamó a Giovani Lo Celso para comunicarle que lo quiere en River

En medio del Mundial 2026, Coudet llamó a un jugador de la Selección para River: la respuesta del futbolista

Hace 1 hora
James David Vance, vicepresidente de Estados Unidos.

Estados Unidos destacó "grandes avances" en las primeras negociaciones con Irán en Suiza

Hace 1 hora