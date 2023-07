https://twitter.com/RiverLPM/status/1676775018489946112 La bienvenida a Wanchope cuando ingresó a la cancha pic.twitter.com/ElFGGFKbBU — La Página Millonaria (@RiverLPM) July 6, 2023

A raíz de esto, la recibida del jugador, ahora en el Sabalero, no fue bien recibida por los presentes y recibió muchos insultos. Pero el delantero no se guardó nada, sino que al salir del estadio declaró ante cámara que "tendrían que haber gritado cuando se iban al descenso. Así a lo mejor no se iban". El comentario no fue bien recibido por los hinchas de River, quienes estallaron en redes sociales contra el jugador.

"TENÍAN QUE HABER GRITADO CUANDO SE IBAN AL DESCENSO"



Wanchope Ábila apuntó contra los hinchas de River tras la derrota 2-0 de Colón en el Monumental. El delantero, con pasado en Boca, recibió una gran cantidad de insultos del público e incluso le lanzaron una tijera

Wanchope Ábila es recordado por los hinchas tras pasar tres años jugando para el Xeneze, especialmente por la final de la Copa Libertadores 2018. En total, le marcó cuatro goles al Millo a lo largo de toda su carrera, dos de ellos con la camiseta del club de La Ribera.

River vs Colón: resumen del partido

River vs Colón: síntesis del partido

Estadio: Monumental.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Ariel Penel.

River: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez; Nicolás de la Cruz, Nacho Fernández, Esequiel Barco; Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.

Colón: Ignacio Chicco; Thiago Yossen, Gian Nardelli, Paolo Goltz, Facundo Garcés, Eric Meza; Baldomero Perlaza, Cristian Vega, Stefano Moreyra; Santiago Pierotti, Facundo Farías. DT: Néstor Gorosito.

Gol en el primer tiempo: 37m Nicolás De La Cruz (R).

Gol en el segundo tiempo: 15m Lucas Beltrán (R).

Cambio en el primer tiempo: 36m Andrew Teuten por Yossen (C).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Carlos Arrua por Moreyra (C); 16m Ramón Ábila por Pierotti (C); 24m Santiago Simón por De La Cruz (R), Franco Alfonso por Barco (R), Jorge Benítez por Farías (C); 30m Matías Kranevitter por Pérez (R), José Paradela por Fernáandez (R); 38m Claudio Echeverri por Aliendro (R).