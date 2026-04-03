San Lorenzo pegó de entrada y le ganó 1-0 a Estudiantes en un partidazo en Viernes Santo Bajo un diluvio en el Nuevo Gasómetro, el Ciclón logró la primera victoria de la era Gustavo Álvarez, con gol de Insaurralde, y volvió a los puestos de playoffs en el Torneo Apertura. Por + Seguir en







Manuel Insaurralde desató la locura de los hinchas al inicio del partido.

San Lorenzo venció 1-0 a Estudiantes de La Plata, en el Estadio Pedro Bidegain, en el Bajo Flores, por la 13° fecha de la Zona A del Torneo Apertura y logró la primera victoria con Gustavo Álvarez como entrenador. Con gol de Manuel Insaurralde en el inicio del partido y bajo un diluvio, el Ciclón metió un triunfazo de local en un gran encuentro ante el Pincha, que mereció mejor suerte, y volvió a los puestos de playoffs.

El equipo de Boedo fue puro pragmatismo y se encontró con un gol desde el arranque, con una linda jugada colectiva entre el Nahuel el Perrito Barrios e Insaurralde, quien castigó con un derechazo inatajable para el arquero Fabricio Iacovich. El volante de 27 años marcó, de esta manera, su primer tanto en su carrera profesional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/2040227211714625860&partner=&hide_thread=false ¡¡VAMOS, CICLÓN!! pic.twitter.com/wdgwJKdSY4 — San Lorenzo (@SanLorenzo) April 4, 2026 A partir de allí, el equipo del Cacique Medina comenzó a crecer y mereció mejor suerte en el resultado. El delantero Facundo Farías tuvo dos chances clarísimas en el cierre del primer tiempo, pero el arquero paraguayo Orlando Gill y la mala puntería, le negaron el primer gol al Pincha.

En el segundo tiempo, el partido se quebró con la expulsión de Tomás Palacios, hombre de la Selección argentina, a instancias del VAR por una patada criminal a la cabeza de Nicolás Tripichio. Así, el local volvió a tener la posesión del balón y, con el ingreso del delantero Rodrigo Auzmendi, creó innumerables situaciones de gol bajo una lluvia torrencial en el Bajo Flores. Sin embargo, la falta de eficacia de San Lorenzo, y la caída del rendimiento de la visita sentenció el 1-0 a favor del Ciclón.

san lorenzo estudiantes viernes santo Estudiantes y San Lorenzo llevaron adelante un partidazo en el Bajo Flores. De esta manera, los Gauchos de Boedo volvieron a los puestos de playoffs y se ubicaron en la octava posición de la Zona A. Así, llega de la mejor manera a su debut internacional del año frente a Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana, el próximo miércoles 8 de abril desde las 19 en Paraguay. En tanto, el Pincha permanece como escolta de Vélez, con 21 puntos y ya tiene revancha el miércoles que viene: hace su estreno en la Copa Libertadores ante Independiente de Medellín en Colombia, a las 21.

Mirá el resumen de la victoria de San Lorenzo sobre Estudiantes en el Bajo Flores Embed