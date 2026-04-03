5 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

San Lorenzo pegó de entrada y le ganó 1-0 a Estudiantes en un partidazo en Viernes Santo

Bajo un diluvio en el Nuevo Gasómetro, el Ciclón logró la primera victoria de la era Gustavo Álvarez, con gol de Insaurralde, y volvió a los puestos de playoffs en el Torneo Apertura.

Por
Manuel Insaurralde desató la locura de los hinchas al inicio del partido.

Manuel Insaurralde desató la locura de los hinchas al inicio del partido.

San Lorenzo venció 1-0 a Estudiantes de La Plata, en el Estadio Pedro Bidegain, en el Bajo Flores, por la 13° fecha de la Zona A del Torneo Apertura y logró la primera victoria con Gustavo Álvarez como entrenador. Con gol de Manuel Insaurralde en el inicio del partido y bajo un diluvio, el Ciclón metió un triunfazo de local en un gran encuentro ante el Pincha, que mereció mejor suerte, y volvió a los puestos de playoffs.

Damián Ayude, exentrenador de San Lorenzo.
Te puede interesar:

Damián Ayude habló por primera vez de su despido como DT de San Lorenzo: "No me la veía venir"

El equipo de Boedo fue puro pragmatismo y se encontró con un gol desde el arranque, con una linda jugada colectiva entre el Nahuel el Perrito Barrios e Insaurralde, quien castigó con un derechazo inatajable para el arquero Fabricio Iacovich. El volante de 27 años marcó, de esta manera, su primer tanto en su carrera profesional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/2040227211714625860&partner=&hide_thread=false

A partir de allí, el equipo del Cacique Medina comenzó a crecer y mereció mejor suerte en el resultado. El delantero Facundo Farías tuvo dos chances clarísimas en el cierre del primer tiempo, pero el arquero paraguayo Orlando Gill y la mala puntería, le negaron el primer gol al Pincha.

En el segundo tiempo, el partido se quebró con la expulsión de Tomás Palacios, hombre de la Selección argentina, a instancias del VAR por una patada criminal a la cabeza de Nicolás Tripichio. Así, el local volvió a tener la posesión del balón y, con el ingreso del delantero Rodrigo Auzmendi, creó innumerables situaciones de gol bajo una lluvia torrencial en el Bajo Flores. Sin embargo, la falta de eficacia de San Lorenzo, y la caída del rendimiento de la visita sentenció el 1-0 a favor del Ciclón.

san lorenzo estudiantes viernes santo
Estudiantes y San Lorenzo llevaron adelante un partidazo en el Bajo Flores.

Estudiantes y San Lorenzo llevaron adelante un partidazo en el Bajo Flores.

De esta manera, los Gauchos de Boedo volvieron a los puestos de playoffs y se ubicaron en la octava posición de la Zona A. Así, llega de la mejor manera a su debut internacional del año frente a Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana, el próximo miércoles 8 de abril desde las 19 en Paraguay. En tanto, el Pincha permanece como escolta de Vélez, con 21 puntos y ya tiene revancha el miércoles que viene: hace su estreno en la Copa Libertadores ante Independiente de Medellín en Colombia, a las 21.

Mirá el resumen de la victoria de San Lorenzo sobre Estudiantes en el Bajo Flores

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El festejo tras el gol de Bareiro, con Paredes y Merentiel.

Boca metió un triunfazo en Córdoba: con gol de Bareiro, superó a Talleres en la previa de la Copa Libertadores

El exjugador de San Lorenzo tiene 41 años.

La Justicia le prohibió salir del país a Néstor Ortigoza por no pagar la cuota alimentaria

Max Verstappen y Lionel Messi.

Max Verstappen elogió a Lionel Messi y recordó los cuartos de final del Mundial 2022: "No pueden detenerlo"

River le ganó a Belgrano en el Monumental.

Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra Belgrano

La selfie de Alua Nurman y Magnus Carlsen.

Una joven revelación del ajedrez le pidió una foto al número uno del mundo antes de enfrentarlo y él la denunció

Así se retiró del ring Ignacio Iribarren.

Por descalificación de su rival, el argentino Ignacio Iribarren conquistó el título superligero Global OMB en Ucrania

Rating Cero

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls oficializó su noviazgo. 

¿De quién se trata?: Muna Pauls presentó a su novio en redes sociales

El Poroto Cubero y Mica Viciconte mantienen viva la llama de la pasión. 

"Yo le dije que se ponga un...": Mica Viciconte reveló cómo cumplió una fantasía de Fabián Cubero

Pincoya y Tamara Paganini tuvieron otro tenso cruce que hará que la producción piense si habrá o no una sanción

La grave denuncia de una participante de Gran Hermano contra Tamara Paganini: "Me tiró agua caliente"

Esta película, disponible en Netflix, está encantando a todo el público
play

Cuál es la película sobre la pre adolescencia que llegó a Netflix y emociona sin tener golpes bajos

Su carrera combina éxitos comerciales y reconocimiento crítico.

Qué fue de la vida de Meryl Streep tras El diablo viste a la moda

Tanto amor no me cabe, publicó la actriz junto a un carrusel de fotos de su maternidad.

Imágenes íntimas: Úrsula Corberó compartió la ternura y los momentos más desafiantes de la maternidad

últimas noticias

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Caputo defendió a Adorni en medio del escándalo: "Opino bárbaro de él"

Hace 2 minutos
Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Maduro publicó un mensaje desde la cárcel y pidió "unidad, diálogo, reconciliación y paz"

Hace 11 minutos
Ucrania atacó una importante refinería de petróleo de Rusia.

Ucrania atacó una importante refinería de petróleo de Rusia y crece la tensión en Europa

Hace 22 minutos
Max Verstappen y Lionel Messi.

Max Verstappen elogió a Lionel Messi y recordó los cuartos de final del Mundial 2022: "No pueden detenerlo"

Hace 36 minutos
Salir de Alemania por más de 90 días ahora requiere trámite ante las Fuerzas Armadas.

Alemania prohíbe a sus hombres en edad militar salir del país más de 3 meses

Hace 1 hora