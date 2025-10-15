Video: un hincha se metió al campo de juego para impedir un gol en un partido de futsal de AFA

Un hecho insólito tuvo lugar en las últimas horas en el partido entre Provincial de Rosario vs Biblioteca Nacional Nicolás Avellaneda: un hincha se metió a la cancha y participó de acciones defensivas para evitar goles.
El hecho ocurrió durante el encuentro entre Provincial de Rosario vs Biblioteca de Bs. As., que iba empatado 4-4. Desde los clubes no se expresaron por lo ocurrido.
Las imágenes se viralizaron enseguida: cuando el equipo de Rosario se acercaba en ataque, un hombre vestido de negro apareció sobre la línea y el arco para despejar los embates de los jugadores de Provincial.
El partido finalizó 4-4 y, pese a la irrupción del hincha, nadie detuvo el partido. Tampoco hubo comunicados por parte de los clubes ni de AFA en los que explicaran lo sucedido.