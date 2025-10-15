Video: un hincha se metió al campo de juego para impedir un gol en un partido de futsal de AFA El hecho ocurrió durante el encuentro entre Provincial de Rosario vs Biblioteca de Bs. As., que iba empatado 4-4. Desde los clubes no se expresaron por lo ocurrido. Por







Escándalo en un partido de futsal luego de que se metiera un hincha en pleno partido.

Un hecho insólito tuvo lugar en las últimas horas en el partido entre Provincial de Rosario vs Biblioteca Nacional Nicolás Avellaneda: un hincha se metió a la cancha y participó de acciones defensivas para evitar goles.

Las imágenes se viralizaron enseguida: cuando el equipo de Rosario se acercaba en ataque, un hombre vestido de negro apareció sobre la línea y el arco para despejar los embates de los jugadores de Provincial.

Esto sucedió ayer en un partido de #PrimeraD de #Futsal en #AFA entre Provincial de Rosario vs Biblioteca de Bs As.



-> Un hincha se metió en la cancha a impedir un gol en los minutos finales del partido que terminó 4 a 4.



Deberían tomarse medias. Insólito. pic.twitter.com/jhANrSurpW — Ale (@AlejoGerbaudo1) October 14, 2025