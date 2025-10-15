15 de octubre de 2025 Inicio
Video: un hincha se metió al campo de juego para impedir un gol en un partido de futsal de AFA

El hecho ocurrió durante el encuentro entre Provincial de Rosario vs Biblioteca de Bs. As., que iba empatado 4-4. Desde los clubes no se expresaron por lo ocurrido.

Escándalo en un partido de futsal luego de que se metiera un hincha en pleno partido.

Escándalo en un partido de futsal luego de que se metiera un hincha en pleno partido.

Un hecho insólito tuvo lugar en las últimas horas en el partido entre Provincial de Rosario vs Biblioteca Nacional Nicolás Avellaneda: un hincha se metió a la cancha y participó de acciones defensivas para evitar goles.

Las imágenes se viralizaron enseguida: cuando el equipo de Rosario se acercaba en ataque, un hombre vestido de negro apareció sobre la línea y el arco para despejar los embates de los jugadores de Provincial.

El partido finalizó 4-4 y, pese a la irrupción del hincha, nadie detuvo el partido. Tampoco hubo comunicados por parte de los clubes ni de AFA en los que explicaran lo sucedido.

La empresa detalló los nuevos lanzamientos.

Marvel confirmó la continuación de diferentes historias que llegarán a Disney+ el próximo año: cuáles son

La indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity.

Qué es Tatiana: la indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity

La nueva serie de la plataforma de streaming.
play

Reclutas, la serie de Netflix sobre la estadía en un ejército que pone en jaque a peligrosas tradiciones: de qué se trata

El tráiler nos permite ver a Yahya Abdul-Mateen II en el papel de Simon Williams,
play

Wonder Man es el primer estreno de Marvel para 2026: ¿se verá un tono distinto de la franquicia?

¿Qué pasó con las cuentas de Twitch?

Nico Occhiato y Nati Jota anunciaron que le suspendieron las cuentas de Luzu TV y Olga

La nueva foto de La Oreja de Van Gogh. 

La Oreja de Van Gogh confirmó la vuelta de Amaia Montero y la salida de uno de sus fundadores

