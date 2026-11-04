4 de noviembre de 2026 Inicio
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Video: Nico Paz le dedicó su gol en la Champions League a Jesús de Miguel y emocionó a todos

El futbolista argentino anotó un tanto para Como 1907 contra Lens y tuvo un gesto en alusión al jugador de CD Tenerife que murió tras recibir una patada en el pecho.

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Nico Paz dedicó su gol a Jesús de Miguel Alameda.

Nico Paz dedicó su gol a Jesús de Miguel Alameda.

X (@Como_1907)
La escena fue grabada por testigos que había en el lugar.
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Paz, quien fue convocado nuevamente a la Selección argentina para los partidos amistosos contra Uruguay y Costa Rica, anotó su gol contra Lens a los 40 minutos en el estadio Bollaert-Delelis cuando recibió la pelota sobre la derecha y remató con violencia para firmar el 3-0 parcial de su equipo. De esta manera, alcanzó su tercer tanto en la actual edición del campeonato europeo.

En su festejo, el jugador mostró una camiseta en la que se observa una foto de Alameda y la leyenda "descansa en paz", junto a un bastión negro en señal de luto. Ambos se enfrentaron en octubre de 2024, cuando el argentino se desempeñaba en el Real Madrid Castilla y el español en Deportivo Castellón.

El delantero de CD Tenerife había sufrido una fuerte patada en el pecho del arquero Jesús Owono en el partido contra RC Andorra durante el fin de semana y quedó internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por un paro cardiorrespiratorio. "Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8", confirmó el club.

El hecho ocurrió durante el partido y, tras el choque, quedó inconsciente sobre el césped. Los futbolistas de ambos equipos pidieron médico y logaron estabilizarlo antes de trasladarlo en ambulancia hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

El partido fue suspendido después de lo ocurrido y, previamente, el árbitro Pérez Hernández expulsó al arquero de Andorra. Los hinchas acompañaron la decisión y la salida del jugador con aplausos.

Owono rompió el silencio tras el choque que provocó la muerte de Jesús de Miguel

El arquero del FC Andorra Jesús Owono rompió el silencio en las últimas horas tras el choque con Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, quien murió el martes a los 30 años. Mediante un comunicado oficial del club, expresó: "Estos están siendo los días más difíciles de mi vida".

"Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado", reconoció Owono, visiblemente afectado por la tragedia ocurrida el lunes durante el partido correspondiente a la jornada 12 de LaLiga Hypermotion, disputado en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

En su primer testimonio público, el guardameta manifestó: "Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían". El delantero había sido trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde falleció después de permanecer internado en cuidados intensivos.

"Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto", aseguró el arquero, quien también expresó: "Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús".

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