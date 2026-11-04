Nico Paz brilló en la Champions League: anotó un golazo y realizó dos asistencias en un histórico partido El mediocampista argentino de Como 1907 tuvo un gran desempeño en la aplastante goleada 9-1 sobre Lens por la fase liga del torneo europeo. Es uno de los convocados a la Selección para la próxima Fecha FIFA. Por Agregar C5N en









Nico Paz tuvo un gran desempeño en la Champions League.

El mediocampista argentino Nicolás Paz volvió a destacarse en Como 1907 y convirtió un gol en la apabullante goleada 9-1 sobre Lens por la cuarta fecha de la fase liga de la Champions League. Además, repartió dos asistencias y dedicó su festejo del tanto a Jesús Miguel de Alameda, el futbolista de CD Tenerife que murió tras recibir una fuerte patada en el pecho contra RC Andorra.

Paz, quien fue convocado nuevamente a la Selección argentina para los partidos amistosos contra Uruguay y Costa Rica, anotó su gol contra Lens a los 40 minutos en el estadio Bollaert-Delelis cuando recibió la pelota sobre la derecha y remató con violencia para firmar el 3-0 parcial de su equipo. De esta manera, alcanzó su tercer tanto en la actual edición del campeonato europeo.

¡¡GOLAZO Y FESTEJO ESPECIAL!! Nico Paz no perdonó al arquero de Lens para plasmar el 3-0 de Como y le dedicó el gol a Jesús de Miguel Alameda, jugador que falleció en las últimas horas en Tenerife, club donde jugó su papá.



Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de… pic.twitter.com/72NGscJ0HZ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2026 En tanto, mientras se disputaba el segundo minuto del complemento, filtró un pase hacia el francés Lucas Da Cunha para que el mediocampista defina de zurda y estampe el 4-0, por lo que el argentino de 22 años concretó su primera asistencia en el partido y empezaba a posicionarse como la figura del partido.

¡PARED CON EL 10 Y A FESTEJAR! Nico Paz recibió y dejó solo a Da Cunha para que defina cruzado y sentencie el 4-0 de Como ante Lens.



Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/FqfV26SyYT — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2026 Por último, a los 10 minutos del segundo tiempo, Paz realizó su segundo pase gol cuando le cedió la pelota al griego Anastasios Douvikas, quien anotó mano a mano contra el arquero Robin Risser y sentenció el 6-0 en el encuentro. Luego, salió reemplazado por el croata Martín Baturina.

DOBLETE DE ASISTENCIAS DE NICO PAZ Y COMO GOLEA ¡¡6-0!! AL LENS.



Qué divertido de ver es el equipo de Cesc. pic.twitter.com/kdGmrnjfvl https://t.co/NPOABao93Z — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 4, 2026 El triunfo 9-1 de Como 1907 sobre Lens pasó a ser la mayor goleada en la historia de la Champions League, ya que superó el 9-2 de Bayern Munich contra Dínamo Zagreb.