4 de noviembre de 2026 Inicio
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Nico Paz brilló en la Champions League: anotó un golazo y realizó dos asistencias en un histórico partido

El mediocampista argentino de Como 1907 tuvo un gran desempeño en la aplastante goleada 9-1 sobre Lens por la fase liga del torneo europeo. Es uno de los convocados a la Selección para la próxima Fecha FIFA.

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Nico Paz tuvo un gran desempeño en la Champions League.

Nico Paz tuvo un gran desempeño en la Champions League.

El mediocampista argentino Nicolás Paz volvió a destacarse en Como 1907 y convirtió un gol en la apabullante goleada 9-1 sobre Lens por la cuarta fecha de la fase liga de la Champions League. Además, repartió dos asistencias y dedicó su festejo del tanto a Jesús Miguel de Alameda, el futbolista de CD Tenerife que murió tras recibir una fuerte patada en el pecho contra RC Andorra.

Nico Paz dedicó su gol a Jesús de Miguel Alameda.
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Paz, quien fue convocado nuevamente a la Selección argentina para los partidos amistosos contra Uruguay y Costa Rica, anotó su gol contra Lens a los 40 minutos en el estadio Bollaert-Delelis cuando recibió la pelota sobre la derecha y remató con violencia para firmar el 3-0 parcial de su equipo. De esta manera, alcanzó su tercer tanto en la actual edición del campeonato europeo.

En tanto, mientras se disputaba el segundo minuto del complemento, filtró un pase hacia el francés Lucas Da Cunha para que el mediocampista defina de zurda y estampe el 4-0, por lo que el argentino de 22 años concretó su primera asistencia en el partido y empezaba a posicionarse como la figura del partido.

Por último, a los 10 minutos del segundo tiempo, Paz realizó su segundo pase gol cuando le cedió la pelota al griego Anastasios Douvikas, quien anotó mano a mano contra el arquero Robin Risser y sentenció el 6-0 en el encuentro. Luego, salió reemplazado por el croata Martín Baturina.

El triunfo 9-1 de Como 1907 sobre Lens pasó a ser la mayor goleada en la historia de la Champions League, ya que superó el 9-2 de Bayern Munich contra Dínamo Zagreb.

El futbolista de la Selección nació en España, pero representa a la Argentina y realizó buena parte de su formación en las divisiones inferiores del Real Madrid, club en el que llegó a debutar profesionalmente. Luego fue cedido a Como 1907, donde encontró continuidad y se convirtió en una de las figuras del equipo italiano.

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