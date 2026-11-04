4 de noviembre de 2026 Inicio
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Revelaron la reacción del papá de Jesús de Miguel al ver por televisión el choque que terminó con la vida de su hijo

El jugador murió tras un impactar con Jesús Owono durante un partido y salieron a la luz estremecedores detalles sobre cómo su familia vivió la tragedia.

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El desgarrador relato de como el padre Jesus de Miguel Alameda se entero de la muerte de su hijo.

El desgarrador relato de como el padre Jesus de Miguel Alameda se entero de la muerte de su hijo.

Jesús de Miguel Alameda, de 30 años, murió tras sufrir un choque con el arquero Jesús Owono durante un partido disputado el pasado lunes. La trágica noticia sigue generando conmoción en el mundo del deporte y, con el correr de las horas, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre cómo vivió su familia los momentos posteriores al accidente.

Nico Paz dedicó su gol a Jesús de Miguel Alameda.
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En medio de la conmoción, medios de comunicación españoles revelaron que, al momento de la jugada fatal, la esposa del futbolista se encontraba en el estadio junto a la hija de ambos, de apenas un año y medio, y habría presenciado la dramática escena.

Sin embargo, uno de los detalles más desgarradores tiene como protagonista al padre del jugador, quien seguía el partido por televisión cuando vio cómo su hijo se desplomaba en el campo de juego debido al impacto con Owono y era asistido de urgencia por el equipo médico.

El momento del impacto de Jes&uacute;s Owono a Jes&uacute;s de Miguel.

El momento del impacto de Jesús Owono a Jesús de Miguel.

Un vecino de la familia reveló en un programa de televisión de Antena 3 cómo reaccionó el hombre al advertir la gravedad de lo que estaba sucediendo. "Él estaba viendo el partido en el hotel y empezó a llorar. Se dio cuenta de la gravedad cuando se lo llevaron y enseguida tomó un vuelo y se fue a Tenerife", relató.

Lamentablemente, el futbolista falleció y su padre se enteró cuando llegó al hospital. En medio del dolor, una vecina también recordó al deportista y destacó el cariño que le tenían en su pueblo. "Jesús era muy conocido aquí, en su pueblo. Él siempre pasaba, la gente lo quería mucho. Era muy simpático, agradable y con muchas ganas de vivir", expresó.

Quién era Jesús de Miguel Alameda

Jesús de Miguel Alameda nació el 21 de septiembre de 1996 en Madrid, y sus inicios en el fútbol se dio en las categorías inferiores del CDE Lugo Fuenlabrada y, también, en el primer equipo de Leganés.

Tras dos temporadas en los Pepineros y con 20 años, firmó por el Club de Fútbol Internacional de Madrid de la tercera división en la temporada 2017-18, anotando nueve goles en más de 30 partidos y siendo una figura clave para que el equipo pudiera ascender hasta la segunda división B.

El delantero madrileño del CD Tenerife tenía 30 años.

El delantero madrileño del CD Tenerife tenía 30 años.

En la siguiente temporada dio el salto en el CF Fuenlabrada de la Segunda División B de España, disputando la primera vuelta, y en la segunda fue cedido a la Unión Adarve de la segunda división B española. En la campaña 2019-2020 firmó por el CDA Navalcarnero en la tercera división, anotando 12 goles en 29 partidos. En la siguiente temporada fue el encargado de anotar cuatro tantos en 17 partidos con el equipo de la localidad madrileña.

Después fue traspasado por Unionistas CF de la primera división RFEF, pero luego se marchó hasta Castellón en la Primera División RFEF, donde jugó tres temporadas, logrando el ascenso y su debut en Segunda División. En junio de 2025 llegó a Tenerife, donde se había convertido en una de las mejores opciones para su entrenador, Álvaro Cervera.

En lo personal, se había convertido en padre de Carla hace un año y medio, junto a su esposa María.

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