El particular caso de Sergi Guardiola, el fichaje más corto de la historia del fútbol

El jugador solo estuvo unas horas en su nuevo club. Después de que estallara un escándalo que lo tenía como protagonista, los directivos decidieron rescindir su contrato ese mismo día.

Muchas veces pasa que un futbolista es anunciado con gran expectativa como refuerzo para un club, pero no se adapta o no rinde bien y termina yéndose a los pocos meses. Sin embargo, el récord lo tiene Sergi Guardiola, el fichaje más corto en la historia del fútbol.

Todo ocurrió el 28 de diciembre de 2015. El delantero, que en ese momento tenía 24 años (y no tiene ninguna relación con Pep Guardiola), acababa de terminar su vínculo con el Alcorcón y el Barça anunció su contratación a través de su filial, Barcelona B. Pero la novedad duró poco.

De inmediato, los usuarios de Twitter empezaron a reflotar posteos que el jugador había escrito en 2013: "Hala Madrid", "Puta Cataluña", "Messi estropea el juego del equipo", decían algunos de los mensajes. Ante la ola de críticas online, el club blaugrana decidió dar marcha atrás.

La comisión directiva informó que procedía a "rescindir el contrato que había firmado esta tarde con el jugador Sergi Guardiola, que se había incorporado al Barça, después de comprobar que había publicado tuits ofensivos contra el barcelonismo y contra Cataluña".

Sergi Guardiola pidió disculpas en varios medios y aseguró que los posteos no los había escrito él, sino unos amigos que le hicieron una "broma". "Si los hubiera escrito yo, los hubiera borrado, no soy tonto. Es que no sabía nada, no sabía ni que tenía estos tuits", sostuvo.

La carrera de Sergi Guardiola

Sergi Guardiola nació en Mallorca pero se crió en Murcia, donde empezó a jugar al fútbol en el Lorca Deportiva, y debutó en Tercera División durante la temporada 2009-2010. Luego fichó por el Jumilla, de la Segunda B, y jugó dos temporadas antes de pasar a La Nucía, de la Cuarta División.

Su carrera lo llevó por otros clubes del ascenso español: Ontinyent, Getafe B, Novelda, Eldense y Alcorcón. Después de su frustrado pase al Barcelona B, siguió su carrera en el Granada, el Adelaida United de Australia, Real Murcia y Córdoba. Su debut en Primera fue en la temporada 2018-2019 con el Getafe.

En enero de 2019 se anunció su traspaso al Real Valladolid, que lo cedió a préstamo al Rayo Vallecano y luego al Cádiz. Actualmente juega en el Córdoba, de la Segunda División de España.