Tras la derrota en el Superclásico, Marcelo Gallardo borró a dos figuras de River para el trascendental duelo ante Vélez

El entrenador dio conocer la lista de jugadores convocados de cara al partido del domingo en Liniers, que definirá la clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores 2026 y la continuidad en el torneo Apertura.

Paulo Díaz y Miguel Ángel Borja no fueron convocados por Marcelo Gallardo. 

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, tomó este sábado una drástica decisión luego de la dura derrota con Boca en el Superclásico: no incluyó a Miguel Ángel Borja y Paulo Díaz en la lista de jugadores convocados de cara al trascendental partido del domingo ante Vélez en Liniers, por la fecha 16 del Torneo Clausura.

No se tratará de un encuentro más para el entrenador, que atraviesa su peor momento en el club (perdió 9 de los últimos 10 partidos) y es mirado de cerca por el hincha, pese a que la dirigencia ya anunció su continuidad como DT para la temporada 2026.

River buscará en el Estadio José Amalfitani la clasificación a la próxima edición del máximo trofeo continental de Sudamérica, pero no depende de si mismo: deberá ganarle al conjunto de Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, y esperar una derrota de Argentinos Juniors ante Estudiantes en La Plata.

En este marco, Gallardo jugó fuerte y borró al delantero colombiano y el defensor chileno, dos jugadores apuntados por la hinchada por el flojo rendimiento en sus últimas presentaciones y que todo parece indicar que no seguirán en el club luego de diciembre. En contrapartida, citó a los juveniles Ulises Giménez, Facundo González, Obregón, Thiago Acosta y Freitas.

borja talleres gol
Miguel Ángel Borja y su festejo de gol en River: una foto que tendrá fin en diciembre.

A Paulo Díaz le dos años de contrato, por lo que su salida, a los 31 años, dependerá de una eventual venta. Mientras que en el caso de Borja, su vínculo con River expira en diciembre y podría irse con el pase libre.

Además de las bajas mencionadas, River tiene otros siete ausentes en la convocatoria entre lesiones y convocados a selecciones: Gonzalo Montiel, sufrió un problema en una de sus rodillas; Maximiliano Meza, se operó por una avulsión en el tendón rotuliano izquierdo; Facundo Colidio, está desgarrado; Martínez Quarta y Marcos Acuña, suspendidos por acumulación de amarrillas; y Kevin Castaño y Matías Galarza, fueron convocados a las selecciones de Colombia y Paraguay, respectivamente.

River: la lista de jugadores convocados para el partido ante Vélez

  • Arqueros: Franco Armani y Jeremías Ledesma.
  • Defensores: Milton Casco, Fabricio Bustos, Lautaro Rivero, Agustín Obregón, Ulises Giménez, Facundo González, Sebastián Boselli.
  • Volantes: Enzo Pérez, Juan Portillo, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero, Gonzalo Martínez, Thiago Acosta, Santiago Lencina.
  • Delanteros: Cristian Jaime, Sebastián Driussi, Maximiliano Salas, Ian Subiabre, Joaquín Freitas, Agustín Ruberto.
Noticia en desarrollo.-

