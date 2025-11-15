Leandro Paredes, a tono con la moda: el detalle de lujo en sus jeans que es tendencia El futbolista de Boca encendió las redes sociales con un look Urbano Chic que mezcla prendas básicas y neutras con una pieza de diseño audaz. Por







Paredes marca tendencia con sus looks. Instagram

Leandro Paredes compartió en Instagram un video con un look urbano chic que generó furor.

El outfit destaca por un pantalón Loewe de jean ancho con gráficos blancos.

Paredes complementa el estilo con una camisa verde militar, gafas vintage y un bolso de Louis Vuitton.

El jugador habló sobre la posible llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors. El mediocampista de Boca y la Selección argentina, Leandro Paredes, conocido por su elegancia tanto dentro como fuera de la cancha, compartió un video en Instagram que causó furor entre sus seguidores.

Al igual que muchos de sus compañeros de la Selección, Paredes es un referente de la moda que marca tendencia con sus looks. En el vídeo que ya acumula más de 70 mil likes, se lo ve llegando al predio de Boca con un outfit de estilo urbano chic que combina la comodidad de lo casual con la sofisticación de marcas de alta gama.

La pieza central del atuendo y el detalle que acaparó todas las miradas es el pantalón de jean de corte ancho con gráficos grandes en color blanco a la altura de las rodillas. Se trata de una exclusiva prenda de lujo, identificada con la firma Loewe. La complementa con una camisa en un tono verde militar que permite lucir sus distintivos tatuajes del brazo y el pecho.

El look se complementa con unas gafas de sol redondas de estilo vintage con un marco delgado de metal dorado y un bolso de mano pequeño de la marca Louis Vuitton. No pueden faltar los detalles dorados como el reloj de pulsera en su muñeca izquierda, anillos y una cadena que puede ser vista a través del cuello abierto de la camisa.

Leandro paredes look Instagram Leandro Paredes habló sobre la posibilidad de que Dybala llegue a Boca Tras ganar el Superclásico, el cual selló la clasificación de Boca a la próxima edición de la Copa Libertadores, Leandro Paredes habló sobre la posibilidad de que Paulo Dybala llegue al “Xeneize”.

“La ilusión y el deseo siempre están, pero son decisiones muy personales, en las que no me puedo meter”, dijo el mediocampista y capitán de Boca sobre la posible llegada del jugador de la Roma al club. “Yo ya lo hablé varias veces con él”, admitió Paredes y se refirió a su propia experiencia antes de regresar a Boca: "Hasta que vine, me cagaron a puteadas, así que hay que estar tranquilos. Cada uno vive su carrera como quiere y como crea que es mejor. Ojalá él pueda decidir lo que quiera hacer".