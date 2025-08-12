Video: la sorpresiva actividad de los All Blacks en plena Ciudad de Buenos Aires La Selección de rugby de Nueva Zelanda está en el país para disputar nueva edición del Rugby Championship, donde se enfrentarán a Los Pumas en Córdoba el próximo sábado 16. Por







Los All Blacks levantaron un auto que había quedado enganchado en uno los pilotes que hay para separar la vereda

Los All Blacks están en Argentina para disputar dos partidos contra Los Pumas, en lo que será una nueva edición del Rugby Championship, pero en las últimas horas fueron protagonistas de un gesto solidario en plena Ciudad de Buenos Aires.

Es que los jugadores de la Selección de Nueva Zelanda ayudaron a un conductor que había tenía un inconveniente con su auto en pleno centro porteño: vestidos con ropa de entrenamiento e incluso sus mochilas, visualizaron que un vehículo estaba teniendo inconvenientes con uno de los pilotes clavados en el suelo para separar la vereda de la calle empedrara y no dudaron en socorrerlo.

Se acercaron al coche y no dudaron recurrir a la fuerza para solucionar el problema, por lo que tres de ellos rodearon la parte trasera del auto y lo levantaron para separarlo del pilote que lo tenía atrapado para poder salir de ahí sin que se dañara.

Embed Tres jugadores de los All Blacks ayudaron a levantar un auto en la Ciudad de Buenos Aires. https://t.co/eZWdV6c5iK pic.twitter.com/mcBloBfR9Q — MDZ Online (@mdzol) August 12, 2025 Cuando juegan los All Blacks contra Los Pumas en Argentina El seleccionado de Nueva Zelanda llegó a la Argentina para disputar dos partidos contra Los Pumas por el Rugby Championship.

En su estadía por el país, no solo se entrenan pensando en el encuentro que se disputarán en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, sino que también dieron el presente el pasado fin de semana en el clásico entre Boca y Racing en la Bombonera.

Desde el inicio de esta semana hasta el jueves se entrenará en las instalaciones del SIC buscando llegar de la mejor manera posible al encuentro del sábado 16 que se disputará este sábado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Una semana después, jugarán la revancha en Vélez.