12 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Video: la sorpresiva actividad de los All Blacks en plena Ciudad de Buenos Aires

La Selección de rugby de Nueva Zelanda está en el país para disputar nueva edición del Rugby Championship, donde se enfrentarán a Los Pumas en Córdoba el próximo sábado 16.

Por
Los All Blacks levantaron un auto que había quedadoenganchado en uno los pilotes que hay para separar la vereda

Los All Blacks levantaron un auto que había quedado enganchado en uno los pilotes que hay para separar la vereda

Los All Blacks están en Argentina para disputar dos partidos contra Los Pumas, en lo que será una nueva edición del Rugby Championship, pero en las últimas horas fueron protagonistas de un gesto solidario en plena Ciudad de Buenos Aires.

Los cinco grandes generan millones de interacciones en sus redes.
Te puede interesar:

Este es el equipo argentino del que más se habla en las redes sociales: abismal diferencia

Es que los jugadores de la Selección de Nueva Zelanda ayudaron a un conductor que había tenía un inconveniente con su auto en pleno centro porteño: vestidos con ropa de entrenamiento e incluso sus mochilas, visualizaron que un vehículo estaba teniendo inconvenientes con uno de los pilotes clavados en el suelo para separar la vereda de la calle empedrara y no dudaron en socorrerlo.

Se acercaron al coche y no dudaron recurrir a la fuerza para solucionar el problema, por lo que tres de ellos rodearon la parte trasera del auto y lo levantaron para separarlo del pilote que lo tenía atrapado para poder salir de ahí sin que se dañara.

Embed

Cuando juegan los All Blacks contra Los Pumas en Argentina

El seleccionado de Nueva Zelanda llegó a la Argentina para disputar dos partidos contra Los Pumas por el Rugby Championship.

En su estadía por el país, no solo se entrenan pensando en el encuentro que se disputarán en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, sino que también dieron el presente el pasado fin de semana en el clásico entre Boca y Racing en la Bombonera.

Desde el inicio de esta semana hasta el jueves se entrenará en las instalaciones del SIC buscando llegar de la mejor manera posible al encuentro del sábado 16 que se disputará este sábado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Una semana después, jugarán la revancha en Vélez.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La F1 retomará sus actividades el 31 de agosto en el Gran Premio de Países Bajos

La curiosa imposición de la FIA a los equipos y pilotos durante el receso de la Fórmula 1

Mattias Debertolis estuvo hospitalizado diez días.

Murió un atleta italiano de 29 años que se desplomó mientras disputaba los Juegos Mundiales en China

Enzo Pérez y Lucas Gamba.

Copa Argentina: se confirmó el día, horario y sede de River vs. Unión

La Copa Libertadores, un gran objetivo para los equipos.

Oficial: la Conmebol anunció dónde se jugará la final de la Copa Libertadores

Boca y River continúan su histórica rivalidad también en el plano digital.

¿Lidera River o Boca? Top 5 de los clubes argentinos con más seguidores en todas las redes

Los cinco grandes ocupan los primeros puestos en TikTok.

Pelea virtual: cuál es el club argentino con más seguidores en TikTok

Rating Cero

“Fue una pena, la verdad. Muy triste. A todas nos tomó por sorpresa”, confesaron las actrices al respecto.

El sueño que "Locomotora" Oliveras no llegó a concretar: la revelación del elenco de En el barro

Lali Espósito y Juliana Gattas se pelearon en vivo.
play

Tensión en La Voz Argentina 2025: Lali Espósito y Juliana Gattas se pelearon en vivo

El nuevo estreno que no te podés perder este mes.
play

Sigue respirando, la miniserie de solo 6 capítulos que te dejará sin palabras en Netflix: de qué se trata

Zac Efron siempre negó cambios estéticos y atribuyó su nueva fisonomía al crecimiento de sus músculos maseteros.

La impresionante transformación de Zac Efron: así fue su antes y después

Valentín, hijo de Romina Yan, participó el fin de semana en Acpac Tur Car 2000 donde se desempeña

Las emotivas palabras de Cris Morena a su nieto Valentín tras la muerte de Mila Yankelevich: "Siempre juntos"

Los planes de la compañía.

Marvel apuesta a la vuelta de los trajes clásicos de los superhéroes: cuál es la nueva pista de 2025

últimas noticias

Las ampollas extraviadas de un lote de fentanilo contaminado. 

Fentanilo contaminado: localizaron las 232 ampollas extraviadas de un lote

Hace 18 minutos
La paradoja de la democracia en Argentina: se valora mientras gobierne el candidato preferido

La paradoja de la democracia en Argentina: se valora mientras gobierne el candidato preferido

Hace 27 minutos
En junio de 2024, Milei y Noboa coincidieron en la ceremonia de investidura presidencial de Nayib Bukele en El Salvador.

Milei recibirá al presidente de Ecuador, Daniel Noboa

Hace 36 minutos
“Fue una pena, la verdad. Muy triste. A todas nos tomó por sorpresa”, confesaron las actrices al respecto.

El sueño que "Locomotora" Oliveras no llegó a concretar: la revelación del elenco de En el barro

Hace 42 minutos
La azafata intentó llevar los objetos en su valija de cuando salía de Buenos Aires a Miami.

Una azafata fue detenida por contrabando de relojes, celulares y joyas valuadas en más de $50 millones

Hace 44 minutos