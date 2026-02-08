Video: el golazo de Messi en el amistoso del Inter de Miami ante Barcelona de Guayaquil El astro argentino abrió el marcador con una gran jugada individual y también dio una asistencia, en otro amistoso de pretemporada del equipo de Florida. Por + Seguir en







Golazo de Messi en el amistoso del Inter de Miami ante Barcelona de Guayaquil en su gira por Sudamérica

Lionel Messi volvió a ser el protagonista del Inter Miami. El rosarino abrió el partido con un golazo: encaró desde la puerta del área, dejó a dos defensores en el camino y sacó un zurdazo potente para el 1-0 ante Barcelona de Guayaquil.

El equipo ecuatoriano reaccionó y llegó al empate con un cabezazo de Joao Rojas, pero antes del descanso apareció otra vez Messi, esta vez como asistidor. El capitán filtró la pelota para Germán Berterame, que controló y definió fuerte para el 2-1.

En el complemento, Inter Miami no pudo sostener la ventaja y, ya sobre el final, Tomás Martínez apareció solo en el área para marcar el 2-2 definitivo.

Más allá del resultado, la noche volvió a quedar marcada por la influencia de Messi, determinante en cada ataque de las “Garzas” durante un nuevo ensayo de pretemporada.

El golazo de Lionel Messi en el empate del Inter de Miami con Barcelona de Guayaquil Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InvictosSomos/status/2020312812816331070&partner=&hide_thread=false El golazo de Lionel Messi en su visita a Ecuador.



El GOAT no deja de hacer magia ni en pretemporada.



Gracias por tanto fútbol, genio.



pic.twitter.com/ikP5u371js — Invictos (@InvictosSomos) February 8, 2026