El día que Juan Martín Del Potro jugó su último partido en el Argentina Open

El tandilense se retiró del tenis profesional un 8 de febrero de 2022 ante un estadio lleno de familiares, amigos y una hinchada que vivió el partido con una intensidad superior. El resultado fue anecdótico, pero fue la excusa para despedirlo en grande.

Las lesiones fueron grandes protagonistas en la carrera de Juan Martín Del Potro y el motivo principal por el que decidió retirarse. Una y otra vez la muñeca, pero también una y otra vez la rodilla. El 8 de febrero de 2022 fue el día que disputó su último partido oficial y eligió que sea en el Argentina Open con su familia, amigos… su gente. Quienes aplaudieron cada punto y lloraron con él en el final.

El sorteo previo al debut del argentino, quien ingresó gracias a una wild card que le dio el torneo, dio como resultado un enfrentamiento ante Federico Delbonis, no solo su gran amigo, sino también su compañero en el equipo con el que Argentina ganó la Copa Davis en 2016. Hoy trabajan juntos y fue una de las personas que intervino para su partido despedida en Parque Roca.

Febrero en Buenos Aires es siempre caluroso, pero ese día había una máxima de 26 grados pronosticada para la tarde y la temperatura iba a ir bajando con el correr de las horas. Sin embargo, el calor de la gente le puso el condimento que faltaba. Los tickets se agotaron y el court Guillermo Vilas contó con más de 3.500 personas.

El ingreso fue uno de los momentos más emotivos: no solo se trataba de un partido de primera ronda de un ATP 250, sino también de un evento especial que trascendió la cancha. En las calles de Palermo aparecieron pasacalles: "¡Qué placer verte otra vez! ¡Gracias, Delpo!".

El ingreso a la cancha ya fue emocionante. La gente se partió las manos aplaudiendo y celebrando al jugador más destacado de los últimos años: campeón de Copa Davis, medallista olímpico, campeón de Grand Slam y un verdadero escollo para el Big 4, latente incluso en ese momento.

"Gasté todo mi sueldo para venir a verte", gritó un hombre desde la platea y despertó risas hasta en el mismo tenista. En los descansos, la Torre se detenía a mirar a la gente, leer las banderas, sonreír, y, a veces, contenía el llanto.

El partido tuvo de todo: puntazos de Delpo, comentarios graciosos e incluso incómodos, porque la gente le recriminó en cancha a Delbonis que abusó del uso del drop en referencia a las limitaciones físicas del tandilense.

El momento clave llegó cuando sacaba en el último juego del partido y una persona del palco le gritó: "Es el último esfuerzo, Juan". Del Potro se quebró y se vino abajo todo el estadio para aplaudirlo y homenajearlo. Eso fue, quizás, lo más emotivo de la noche.

Dato no menor: Del Potro tuvo múltiples operaciones para intentar volver y estar a la altura del circuito por las constantes lesiones. La última, ocurrida en junio de 2019 en el ATP de Queens, fue limitante. Muchos años de lesiones, dolores y médicos. Su físico no lo toleró, pero el esfuerzo para el final lo hizo. Fue su manera de indicarle a su propio cuerpo que él iba a ser el dueño de ponerle fin a su carrera.

"Mi último partido posiblemente fue en la cancha y no en una conferencia de prensa. Lo di todo. Lo voy a recordar siempre", detalló, y agregó: "Hoy deseo poder dormir sin dolor en la pierna después de dos años y voy a tratar de lograrlo a partir de mañana. Tengo toda la vida por delante y quiero vivir en paz".

La gente siguió coreando su nombre, él saludó y se tocó el pecho en agradecimiento. Agarró su vincha y la posó en la red. Ese fue el final de una carrera impecable. Del Potro pasó a ser un jugador retirado para las estadísticas, pero su legado siempre queda vigente.