30 de septiembre de 2026 Inicio
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El gesto de River con Ezequiel Cirigliano, luego de ser detenido nuevamente

El exjugador, que ya había sido arrestado en 2022, intentó robarle el arma a un policía en Villa Pineral, en el partido de Tres de Febrero.

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River le ofreció a Ezequiel Cirigliano una asesor legal

River le ofreció a Ezequiel Cirigliano una asesor legal

River se puso a disposición de Ezequiel Cirigliano días después que se conociera su nueva detención en Tres de Febrero, acusado de robo y atentado a la autoridad. Desde el Millonario se comunicaron con la familia del exmediocampista para ofrecerle asesoramiento legal.

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Tal como sucedió en 2022, cuando el exfutbolista también fue apresado, el conjunto de Núñez volvió a ofrecerse un acompañamiento de parte de abogados allegados al club. El pasado 24 de septiembre, Cirigliano fue detenido luego de un confuso episodio en el que le habría quitado el arma reglamentaria a un policía en Villa Pineral.

De acuerdo a lo que detalló posteriormente TyC Sports, el exdeportista encaró al uniformado en un puesto de vigilancia de la zona y le sacó la pistola. Tras ello, sufrió un brote bajo el efecto de estupefacientes cuando estaba volviendo de su trabajo. Posteriormente, se dio a la fuga y, en su casa, fue detenido acusado de robo y atentado a la autoridad.

Cirigliano permanece privado de su libertad en la Comisaría 1° de Caseros por disposición de la fiscal Mariela Paladino, de la UFI N° 5 de San Martín, a la espera de una resolución judicial.

Cirigliano fue detenido nuevamente: cómo sigue la causa

Ezequiel Cirigliano quedó detenido con una causa que quedó radicada bajo las carátulas de robo y atentado a la autoridad, mientras la Justicia investiga el móvil del ataque. No es la primera vez que el exdeportista queda involucrado en un hecho policial.

Por su parte, la defensa del exjugador, pidió que sea sometido a una pericia psiquiátrica, que sería realizada por profesionales de salud mental del Hospital Posadas, de Morón. En ese caso, no se descartaría en lugar de una condena, que la justicia disponga su internación en un centro de rehabilitación.

Esta no es la primera vez que el exdeportita queda arrestado, sino que sucedió en agosto de 2022, luego de intentar ingresar armado a una vivienda realizando disparos con una pistola calibre 9 milímetros. En ese momento, estuvo detenido durante dos meses hasta que la Cámara de Apelaciones de San Martín lo dejó libre por falta de mérito.

Después intentó reinsertarse en el plantel Senior de River junto a glorias del club como Ariel Ortega y Alejandro "Chori" Domínguez, para luego tener un breve paso en 2024 por el Stallion Laguna de la primera división de Filipinas.

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