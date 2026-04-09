Video: el estremecedor asesinato de un hincha de Junior tras un partido de Copa Libertadores Se trata de Gabriel Acosta Navas, de 31 años, reconocido barra del conjunto colombiano, quien fue ejecutado de al menos 12 cuchillazos por la hinchada de Cartagena, tras el empate entre Junior y Palmeiras. Por + Seguir en







Gabriel Alfredo Acosta Navas, líder de la barra Los Kuervos, seguidores del Junior de Barranquilla.

El debut de Junior de Barranquilla en Copa Libertadores, tras el empate 1-1 frente a Palmeiras por el Grupo F, terminó en tragedia. En las afueras del Olímpico Jaime Morón León, en Cartagena, un hincha del equipo local fue asesinado en un enfrentamiento entre barras que se registraron en las adyacencias del estadio.

La víctima fue identificada como Gabriel Alfredo Acosta Navas, líder de la barra Los Kuervos que sigue al Junior, quien fue brutalmente atacado por al menos tres agresores y recibió 12 cuchilladas. El video de la salvaje agresión circuló rápidamente por las redes sociales y se viralizó.

La Policía Metropolitana informó que el ataque ocurrió cerca de la zona residencial de Los Ejecutivos, cuando Acosta, de 32 años, sufrió múltiples heridas antes de fallecer en la madrugada del jueves.

cartagena Junior hizo de local en el Olímpico Jaime Morón León debido a que su escenario habitual, el Metropolitano, se encuentra en remodelación. Ante la magnitud de los disturbios, el brigadier Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía de Cartagena, confirmó que las fuerzas de seguridad lograron incautar más de 500 armas blancas, entre las que se encontraban machetes y cuchillos de gran porte. Asimismo, la alcaldía local anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos colombianos (aproximadamente 5.500 dólares) para cualquier ciudadano que brinde información certera que permita identificar y capturar a los responsables del ataque contra el líder de la barra.

La investigación apunta a un enfrentamiento con hinchas del Real Cartagena, equipo de la segunda división colombiana que no participa en la competencia internacional. Junior se encuentra disputando sus partidos de local en Cartagena debido a que su estadio habitual, el Metropolitano de Barranquilla, está bajo un proceso de remodelación total para albergar la final de la Copa Sudamericana 2026.

"Para nosotros no son hinchas ni barristas, los vamos a tratar como delincuentes que se disfrazan de hinchas para cometer este tipo de acciones", expresó el secretario del Interior de Cartagena, Bruno Hernández. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los responsables, como también, la existencia de algún tipo de sanción para los clubes o modificación con respecto a la riesgo que provoca de la localía del Junior en Cartagena. Mirá el momento exacto del asesinato del hincha de Junior en Cartagena, Colombia Embed UN HINCHA DE JUNIOR DE BARRANQUILLAS MURIÓ TRAS UNA PELEA DE BARRASGabriel Acosta Navas, de 31 años, fue asesinado a puñaladas tras el empate 1-1 entre Junior y Palmeiras en Cartagena, en un ataque atribuido a barras rivales.El hecho ocurrió en las inmediaciones del estadio,… pic.twitter.com/b9l11SRwmx — Clarín (@clarincom) April 9, 2026