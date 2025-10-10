10 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

"Para vos, Miguel": entre lágrimas, el Pulpo González le dedicó a Russo su gol contra San Lorenzo

En la victoria por 1-0 de San Martín de San Juan sobre el Ciclón en el Bajo Flores, por la 12ª fecha del Torneo Clausura, el histórico volante rompió en llanto tras convertir el gol y señalar al cielo en homenaje al entrenador fallecido.

Por
Me aconsejó mucho

"Me aconsejó mucho, lo voy a llevar siempre en mi corazón", aseguró el Pulpo.

El arranque de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 trajo un momento de profunda emoción en la derrota de San Lorenzo por 1-0 a manos de San Martín (SJ) en el nuevo Gasómetro: el único gol del partido lo hizo Diego Pulpo González, quien entre lágrimas miró al cielo y se lo dedicó a Miguel Ángel Russo, quien fuera su entrenador en su paso por Boca.

Russo fue homenajeado por familiares y amigos.
Te puede interesar:

El último adiós a Russo: sus restos ya fueron trasladados a Pilar

No es una jornada más para el fútbol argentino, y el primer partido de una nueva fecha lo demostró. Incontadas muestras de afecto y sentido homenaje para Russo, fallecido este miércoles tras una larga lucha contra el cáncer. Sin embargo, el más emocionante recuerdo lo dejó el Pulpo González, tras su tanto a los 32' del segundo tiempo.

Mientras la visita aguantaba las embestidas del Ciclón, gracias a su arquero Matias Borgogno, encontró en un tiro libre la manera de lastimar al local: aprovechó las fallas defensivas del Ciclón, el Pulpo González ganó de cabeza y anotó el único gol del partido.

En el festejo, emocionado, se arrodilló, miró al cielo y le dedicó la conquista a Miguelo, quien falleció el miércoles a los 69 años. El futbolista de 37 años jugó en el Xeneize entre 2020 y 2024, compartiendo 10 meses y ganando dos títulos juntos.

Tras la fundamental victoria del verdinegro, para salir de los puestos de descenso, González habló de su relación con el exentrenador: "Dejame mandarle un saludo grande a la familia, no pude ir al velorio porque llegamos ayer de San Juan. Este pequeño homenaje, si se quiere, es para él".

Embed

Además, añadió "Me aconsejó mucho, me habló mucho. Ni bien llegué a Boca de la mano de Román y de él, que levantó el pulgar, siempre me dijo que era un luchador. A los siete partidos me rompí y él me dijo que tenía que seguir adelante, lo voy a llevar siempre en el corazón".

En su última visita a San Juan, Miguel Ángel Russo dejó un emotivo saludo con Diego “Pulpo” González, recordado por su paso como entrenador y su huella en el fútbol local. Se dio durante la fecha 12 del Torneo Apertura, donde por entonces su dirigido San Lorenzo se impuso por 1-0 ante San Martín, equipo local dirigido por Leandro “Pipi” Romagnoli.

Mirá la emoción del Pulpo González tras la conmovedora dedicatoria

Embed

Mirá el resumen de la derrota de San Lorenzo frente a San Martín (SJ)

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La AFA confirmó que Boca recibirá a Belgrano en la Bombonera el sábado 18 de octubre a las 18 hs. 

Confirmaron cuándo volverá a jugar Boca tras la muerte de Miguel Ángel Russo

El entrenador fue muy querido por todos los clubes.

El dolor del mundo del fútbol tras la muerte de Miguel Ángel Russo

Luego de retirarse de la actividad profesional, decidió mantenerse cerca de la pelota.

Impactante historia: jugó en 3 grandes del fútbol argentino y se salvó tras haber recibido un disparo

Toto Salvio lucha el balón en el aire, con los jugadores de San Lorenzo.
play

San Lorenzo reaccionó tarde y perdió 2-1 con Lanús en el Sur

play

Copa Libertadores Femenina 2025: Boca y San Lorenzo se ilusionan con gritar campeón con su gente

El jugador no podrá disputar tampoco partidos por el torneo argentino. 

Conmebol suspendió por dopaje a un futbolista de un club argentino: quién es y qué habría consumido

Rating Cero

Occhiato quiere seguir en la televisión.

Nico Occhiato habló sobre sus futuros proyectos con Telefe tras el final de La Voz Argentina

Drago se separó de su pareja tras cuatro años.

Hernán Drago anunció su separación: "No somos compatibles en este momento"

El matrimonio, que duró poco menos de dos años, surgió tras una relación intermitente que comenzó en 2016.

Es confundador de DreamWorks y ahora se divorcia de su esposo 50 años menor: se disputan 9000 millones de dólares en juego

¿Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama?
play

Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama: es de lo más visto en Netflix

Ahora llegó una película de historia, se trata de Godzilla y Kong: El nuevo imperio, la producción cinematográfica estadounidense de 2024 que está causando furor en Netflix.
play

Sigue la historia: cuál es la trama de Godzilla y Kong, el nuevo imperio, la película que sorpende a todos en Netflix

Romina y Thiago fueron compañeros en Gran Hermano 2022.

Romina Uhrig contó cómo fue el encuentro Thiago Medina con sus hijas tras la internación

últimas noticias

play

En San Nicolás y en clave electoral, Milei anunció que impulsará una reforma laboral y tributaria

Hace 24 minutos
El nuevo importador de Chery es el Grupo Corven.

Una marca china se relanza en Argentina

Hace 45 minutos
play
Me aconsejó mucho, lo voy a llevar siempre en mi corazón, aseguró el Pulpo.

"Para vos, Miguel": entre lágrimas, el Pulpo González le dedicó a Russo su gol contra San Lorenzo

Hace 49 minutos
La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social.

Día mundial de la salud mental: 3 de cada 10 personas tienen trastorno de ansiedad

Hace 1 hora
La empresa creadora de ChatGTP desembarca en Argentina. 

OpenAI: de cuánto es la suma que invertirá en Argentina

Hace 1 hora