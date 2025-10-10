El arranque de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 trajo un momento de profunda emoción en la derrota de San Lorenzo por 1-0 a manos de San Martín (SJ) en el nuevo Gasómetro: el único gol del partido lo hizo Diego Pulpo González, quien entre lágrimas miró al cielo y se lo dedicó a Miguel Ángel Russo, quien fuera su entrenador en su paso por Boca.
No es una jornada más para el fútbol argentino, y el primer partido de una nueva fecha lo demostró. Incontadas muestras de afecto y sentido homenaje para Russo, fallecido este miércoles tras una larga lucha contra el cáncer. Sin embargo, el más emocionante recuerdo lo dejó el Pulpo González, tras su tanto a los 32' del segundo tiempo.
Mientras la visita aguantaba las embestidas del Ciclón, gracias a su arquero Matias Borgogno, encontró en un tiro libre la manera de lastimar al local: aprovechó las fallas defensivas del Ciclón, el Pulpo González ganó de cabeza y anotó el único gol del partido.
En el festejo, emocionado, se arrodilló, miró al cielo y le dedicó la conquista a Miguelo, quien falleció el miércoles a los 69 años. El futbolista de 37 años jugó en el Xeneize entre 2020 y 2024, compartiendo 10 meses y ganando dos títulos juntos.
Tras la fundamental victoria del verdinegro, para salir de los puestos de descenso, González habló de su relación con el exentrenador: "Dejame mandarle un saludo grande a la familia, no pude ir al velorio porque llegamos ayer de San Juan. Este pequeño homenaje, si se quiere, es para él".
Además, añadió "Me aconsejó mucho, me habló mucho. Ni bien llegué a Boca de la mano de Román y de él, que levantó el pulgar, siempre me dijo que era un luchador. A los siete partidos me rompí y él me dijo que tenía que seguir adelante, lo voy a llevar siempre en el corazón".
En su última visita a San Juan, Miguel Ángel Russo dejó un emotivo saludo con Diego “Pulpo” González, recordado por su paso como entrenador y su huella en el fútbol local. Se dio durante la fecha 12 del Torneo Apertura, donde por entonces su dirigido San Lorenzo se impuso por 1-0 ante San Martín, equipo local dirigido por Leandro “Pipi” Romagnoli.
