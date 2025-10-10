En la victoria por 1-0 de San Martín de San Juan sobre el Ciclón en el Bajo Flores, por la 12ª fecha del Torneo Clausura, el histórico volante rompió en llanto tras convertir el gol y señalar al cielo en homenaje al entrenador fallecido.

"Me aconsejó mucho, lo voy a llevar siempre en mi corazón", aseguró el Pulpo.

El arranque de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 trajo un momento de profunda emoción en la derrota de San Lorenzo por 1-0 a manos de San Martín (SJ) en el nuevo Gasómetro: el único gol del partido lo hizo Diego Pulpo González , quien entre lágrimas miró al cielo y se lo dedicó a Miguel Ángel Russo , quien fuera su entrenador en su paso por Boca.

No es una jornada más para el fútbol argentino, y el primer partido de una nueva fecha lo demostró. Incontadas muestras de afecto y sentido homenaje para Russo, fallecido este miércoles tras una larga lucha contra el cáncer. Sin embargo, el más emocionante recuerdo lo dejó el Pulpo González, tras su tanto a los 32' del segundo tiempo.

"UN SALUDO ENORME A LA FAMILIA DE MIGUEL. ME ACONSEJÓ MUCHO. LO VOY A LLEVAR SIEMPRE EN MI CORAZÓN" La dedicatoria de Pulpo Gónzalez para Russo tras su fallecimiento #LPFxTNTSports pic.twitter.com/TwugB7wLRw

Mientras la visita aguantaba las embestidas del Ciclón, gracias a su arquero Matias Borgogno, encontró en un tiro libre la manera de lastimar al local: aprovechó las fallas defensivas del Ciclón, el Pulpo González ganó de cabeza y anotó el único gol del partido .

En el festejo, emocionado, se arrodilló, miró al cielo y le dedicó la conquista a Miguelo , quien falleció el miércoles a los 69 años. El futbolista de 37 años jugó en el Xeneize entre 2020 y 2024, compartiendo 10 meses y ganando dos títulos juntos.

Tras la fundamental victoria del verdinegro, para salir de los puestos de descenso, González habló de su relación con el exentrenador: "Dejame mandarle un saludo grande a la familia, no pude ir al velorio porque llegamos ayer de San Juan. Este pequeño homenaje, si se quiere, es para él".

Embed La emoción del Pulpo González, el último abril, al encontrarse con Russo luego de un San Martín de San Juan vs. San Lorenzo... ¡LO QUE GENERA MIGUELO! pic.twitter.com/TBxhwnbXel — SportsCenter (@SC_ESPN) October 9, 2025

Además, añadió "Me aconsejó mucho, me habló mucho. Ni bien llegué a Boca de la mano de Román y de él, que levantó el pulgar, siempre me dijo que era un luchador. A los siete partidos me rompí y él me dijo que tenía que seguir adelante, lo voy a llevar siempre en el corazón".

En su última visita a San Juan, Miguel Ángel Russo dejó un emotivo saludo con Diego “Pulpo” González, recordado por su paso como entrenador y su huella en el fútbol local. Se dio durante la fecha 12 del Torneo Apertura, donde por entonces su dirigido San Lorenzo se impuso por 1-0 ante San Martín, equipo local dirigido por Leandro “Pipi” Romagnoli.

Mirá la emoción del Pulpo González tras la conmovedora dedicatoria

Embed "PARA VOS MIGUEL" Entre lágrimas, Pulpo González le dedicó su gol a RussoViví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/MHYot3rAk1 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 10, 2025

Mirá el resumen de la derrota de San Lorenzo frente a San Martín (SJ)