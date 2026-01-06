El Messi del ajedrez contra el Nº1 del mundo: así fue el cruce entre Faustino Oro y Magnus Carlsen El niño prodigio argentino y una de las máximas promesas mundiales del deporte fue invitado por el excampeón del mundo a Noruega, a disputar un torneo organizado por su empresa. "Messi tendrá suerte de que lo comparen con él", expresó el ajedrecista. Por + Seguir en







Magnus Carlsen, el rey del ajedrez con 35 años, y Oro, el crack argentino.

El ajedrecista argentino Faustino Oro, una de las máximas promesas del deporte, fue invitado por Magnus Carlsen, el rey del ajedrez mundial, a participar de un torneo organizado por su empresa y a conocer sus oficinas en Noruega, en un encuentro catalogado como “CR7 vs. Messi”: "Estoy muy contento por haber venido", expresó el niño de 12 años.

La empresa Take Take Take, cofundada por el excampeón mundial llamó al "Messi del ajedrez" para que esté presente en la ciudad de Oslo, en una movida marketinera donde juntó a una de las grandes estrellas de la disciplina y al N°1 del ranking FIDE, como un choque de cracks del ajedrez. "Faustino es mucho mejor a los 12 años de lo que era Messi a los 12. Un día Messi tendrá suerte de que lo comparen contigo si continúa así", elogió Carlsen al argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TakeTakeTakeApp/status/2008628684626739696&partner=&hide_thread=false "I think he's a great player; he has a wonderful positional feeling for chess, which is quite rare among such young players. He seems to really, really love chess."@MagnusCarlsen talks about @FaustiOro. pic.twitter.com/dDKGkXn8BA — Take Take Take (@TakeTakeTakeApp) January 6, 2026 “Jugamos una partida a 3 más 2 (tres minutos para uno, más dos segundos por movida). Estaba bien, pero perdí, je. Y ahora vamos a estar jugando desde las oficinas de TTT en Oslo. La sala es brutal y puedo a ver Magnus desde aquí en otra sala”, contó Faustino en vivo en su canal de You Tube

El Titled Tuesday, es un torneo que organiza la plataforma Chess.com sólo para titulados y que desde este martes cambió el ritmo a 5+0: cinco minutos para cada ajedrecista, sin incremento de tiempo. Se llevó a cabo en los salones de la empresa Take Take Take, de la que el ex campeón mundial de ajedrez es uno de sus dueños.

“Sí, he venido por dos días a Oslo; estoy muy contento de estar aquí con mi familia, y de poder disfrutar de este espectáculo. El lugar de juego es fabuloso y desde mi cabina puedo verlo a Carlsen jugando desde un sitio similar”, contó Faustino, elegido como el mejor ajedrecista juvenil del mundo.