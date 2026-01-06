IR A
Hoy en Netflix: la miniserie que se resuelve rápido pero que mantiene un suspenso infinito

La historia protagonizada por Claire Danes sigue a una escritora que se obsesiona con su nuevo vecino, un hombre vinculado a la desaparición de su esposa.

Matthew Rhys y Claire Danes con actuaciones destacables en la miniserie de Netflix. 

Netflix

El formato miniserie tomó gran popularidad en las plataformas de streaming y Netflix no para de ampliar su catálogo. Entre los títulos que incorporó en 2025, un thriller psicológico se destacó como uno de los estrenos más atrapantes del año.

La bestia en mí narra la peligrosa obsesión de una escritora con su nuevo vecino, un hombre vinculado a un crimen sin resolver. Esta miniserie captó la atención del público gracias a su trama con giros narrativos inesperados que retienen el aliento. Así, logra mantener al espectador expectante a lo largo de ocho capítulos de aproximadamente una hora cada uno.

Es protagonizada y producida por la galardonada Claire Danes, reconocida principalmente por su participación en Homeland, una de las series estadounidenses más populares de Netflix del último tiempo. Matthew Rhys se pone en la piel del vecino, con una actuación destacada.

la bestia en mi netflix

A diferencia de los thrillers de acción convencionales, esta obra se centra en la tensión latente y en el juego del "gato y el ratón" que se desarrolla entre dos vecinos unidos por la tragedia.

Netflix: sinopsis de La bestia en mí

La historia sigue a Aggie Wiggs, una aclamada autora que vive recluida tras la trágica muerte de su hijo. Su vida da un vuelco cuando la casa de al lado es comprada por Niall Shelburne, un carismático y adinerado hombre que, tiempo atrás, fue el principal sospechoso de la desaparición de su propia esposa.

A medida que Aggie se obsesiona con descubrir la verdad sobre su nuevo vecino, comienza un peligroso juego de seducción y sospechas que amenaza con desenterrar sus propios demonios. Con una narrativa centrada en el suspenso y el duelo, la trama explora los límites entre la búsqueda de justicia y la paranoia personal.

Tráiler de La bestia en mí

Reparto de La bestia en mí

  • Claire Danes como Aggie Wiggs.
  • Matthew Rhys como Niall Shelburne.
  • Brittany Snow como Nina Jarvis
  • Natalie Morales como Shelley
  • Jonathan Banks como Martin Jarvis
  • Tim Guinee como Rick “Wrecking Ball” Jarvis
  • David Lyons como Brian Abbott
  • Hettienne Park como Erika Breton
  • Deirdre O’Connell como Carol McGiddish
  • Aleyse Shannon como Olivia Benitez
