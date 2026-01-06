IR A
Esta película combina romance y drama y te hará emocionar hasta las lágrimas: ya es de lo más visto en Netflix

La plataforma de streaming incorpora a su catálogo una de las historias más emotivas de la última década.

El catálogo de Netflix se renueva de forma permanente, pero pocas incorporaciones generan un impacto emocional tan inmediato como el estreno de Yo antes de ti. Este drama romántico, que fue un fenómeno tras su paso por los cines en 2016, desembarca ahora en la plataforma con la intención de cautivar a una nueva audiencia y volver a conmover intensamente a los suscriptores con una historia que deja huella.

Bajo la dirección de Thea Sharrock, la película se aparta de las fórmulas tradicionales del romance para proponer un relato más profundo y desafiante. La narrativa no se limita al vínculo amoroso, sino que invita al espectador a reflexionar sobre los límites de la vida, la lealtad y el verdadero significado de entregarse a otra persona en contextos extremos.

La incorporación de esta producción al streaming ofrece la oportunidad de redescubrir un relato que equilibra calidez, humor y un drama profundamente emotivo. Al abordar temas como la autonomía personal y el sacrificio, Yo antes de ti se consolida como una propuesta destacada dentro del catálogo, ideal para quienes buscan una experiencia cinematográfica que continúe resonando mucho después de los créditos finales.

Sinopsis de Yo antes de ti, la película que llegó a Netflix

Netflix incorpora a su catálogo Yo antes de ti (Me Before You), un drama romántico que, desde su estreno original, se convirtió en un fenómeno de taquilla y ahora apunta a liderar los rankings de visualización en streaming. Basada en el best seller de Jojo Moyes, la película presenta a Louisa “Lou” Clark, una joven entusiasta y de estilo singular que, tras perder su trabajo en una cafetería, acepta un empleo como cuidadora para sostener económicamente a su familia.

La rutina de Lou cambia por completo al conocer a Will Traynor, un banquero exitoso y acomodado cuya vida dio un vuelco tras un accidente que lo dejó tetrapléjico. Frente al optimismo espontáneo de ella, Will muestra una mirada cínica y desencantada, convencido de que su presente representa apenas un reflejo lejano de la existencia activa y plena que llevaba antes de la tragedia.

Con el paso del tiempo, la energía y la perseverancia de Lou comienzan a quebrar las defensas emocionales de Will. Lo que arranca como un vínculo estrictamente laboral evoluciona hacia una relación intensa y transformadora. En ese proceso, Lou descubre que Will sostiene decisiones firmes sobre su futuro, lo que la impulsa a organizar experiencias y viajes con la intención de mostrarle que todavía existen razones para disfrutar la vida más allá de las limitaciones físicas.

Protagonizada por Emilia Clarke y Sam Claflin, la película sobresale por la química entre sus intérpretes y por el abordaje de temas sensibles como la autonomía personal y el sacrificio en nombre del amor. Yo antes de ti desembarca en Netflix como una opción imperdible para quienes buscan una historia emotiva, capaz de alternar momentos de humor con pasajes de profundo dramatismo y dejar una reflexión duradera sobre la importancia de vivir con plenitud.

Tráiler de Yo antes de ti

Embed - YO ANTES DE TI - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures

Reparto de Yo antes de ti

  • Emilia Clarke como Louisa "Lou" Clark.
  • Sam Claflin como Will Traynor.
  • Janet McTeer como Camilla Traynor (madre de Will).
  • Charles Dance como Steven Traynor (padre de Will).
  • Brendan Coyle como Bernard Clark (padre de Lou).
  • Jenna Coleman como Katrina "Treena" Clark (hermana de Lou).
