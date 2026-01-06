6 de enero de 2026 Inicio
Santa Fe: un chofer de aplicación devolvió una mochila con dinero y no aceptó recompensa

El bolso, olvidado por una pasajera y su hija durante un traslado, contenía dinero en efectivo y medicamentos de alto valor económico.

“Yo lo hago de corazón", sostuvo Gustavo, el chofer.

Un chofer de aplicación identificado como Gustavo protagonizó un notable acto de honestidad este martes en la ciudad de Santa Fe al devolver una mochila extraviada. El bolso, olvidado por una pasajera y su hija durante un traslado, contenía dinero en efectivo y medicamentos de alto valor económico.

Comisaría del Menor y la Mujer N°2, Santiago del Estero.
Un hombre golpeó con un látigo a su esposa y la amenazó de muerte luego de recriminarle cómo le cebó un mate

El conductor advirtió la situación tras recibir una llamada de la propietaria, quien le manifestó su desesperación: “Tengo una amargura terrible y estoy desesperada. Me olvidé la mochila mía atrás del auto suyo con medicamentos muy caros y plata”. Ante el pedido, Gustavo respondió de inmediato: “Señora, quédese tranquila, que si usted me da quince minutos, yo se lo llevo”.

Tras verificar la presencia del objeto con ayuda de otra pasajera que ya se encontraba en el vehículo, el chofer se dirigió al domicilio de la mujer para realizar la entrega. Según relató, la propietaria insistió en darle una recompensa económica en agradecimiento. “Me insistió que me quería dejar algo de plata, me lo dejó arriba del asiento, me agradeció”, explicó el trabajador.

Durante una entrevista con el medio Aire de Santa Fe, Gustavo reflexionó sobre su ética profesional y los valores recibidos en su hogar. “Yo lo hago de corazón... es mi trabajo, mis cosas de vida y el respeto que le enseñan los padres a uno de chico, que vos tenés que tratar de ser lo más derecho posible en la vida”, afirmó el conductor sobre su accionar.

El chofer también compartió su filosofía de ayuda hacia los pasajeros en situaciones vulnerables, asegurando que en ocasiones decide no cobrar los viajes. “Al que lo pueda ayudar y lo llevo en el auto, y no tiene para pagarme, no se lo cobro. Porque yo no sé qué situación de su vida o en qué momento está pasando”, sostuvo, vinculando su conducta a sus creencias religiosas.

Finalmente, Gustavo destacó que su prioridad es cumplir con su jornada laboral con honestidad para poder “volver a mi casa tranquilo”. Tras el encuentro con la pasajera y la resolución del incidente, el conductor aseguró haber concluido su participación en el programa radial sintiéndose “con el alma llena” por haber cumplido con su deber.

