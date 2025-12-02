2 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Voraz incendio en un edificio de Villa Devoto: dos personas fueron trasladadas por inhalación de humo

Las llamas tomaron la propiedad durante la madrugada, por lo que se requirió la presencia de varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad y también la intervención del SAME. El fuego se extinguió luego de más de una hora de trabajo.

Por
Voraz incendio en un edificio de Villa Devoto.

Voraz incendio en un edificio de Villa Devoto.

Una noche de terror se vivió en la madrugada de este martes, cuando un voraz incendio se desató en un departamento del séptimo piso, ubicado en la esquina de Avenida Chivilcoy y José Pedro Varela. La emergencia activó de inmediato a los equipos de Bomberos y al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

El mes de diciembre llega con muchos feriados extraordinarios.
Te puede interesar:

Confirmado: será feriado este miércoles 3 de diciembre en 2025

Según reportesobtenidos por las fuerzas de seguridad, el fuego avanzaba sin control, y la situación se agravó al confirmarse la presencia de personas atrapadas en séptimo piso del inmueble. Cinco unidades móviles de Bomberos trabajaron a contrarreloj para contener las llamas que se originaron en uno de los dormitorios de la vivienda.

Tras casi una hora de combate contra el fuego, los efectivos lograron extinguir el foco. Las tareas continuaron para ventilar la zona y asegurar la escena con el objetivo de poder esclarecer las causas que llevaron al comienzo del siniestro

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por C5N (@c5n)

Pese a la rápida respuesta, el incidente dejó un saldo de dos personas afectadas que debieron ser asistidas y trasladadas al Hospital Zubizarreta por móviles del SAME. Se trata de una mujer de 37 años y un menor de 10 años, quienes requirieron atención médica inmediata debido a la intoxicación por inhalación de humo.

Noticias relacionadas

El hombre fue trasladado al Hospital Central. 

Violento ataque en Mendoza: ladrones le amputaron cuatro dedos a un hombre para robarle

Creyó que tenía un lunar por una práctica casi diaria pero el médico reveló lo peor.

Creyó que tenía un lunar por una práctica casi diaria pero el médico reveló lo peor: qué descubrieron

play

Se profundiza la crisis en la era Milei: una empresa de ascensores, al borde del cierre

Lara Gutiérrez fue asesinada junto a Morena  Verdi y Brenda Loreley Del Castillo, por presunto ajuste de cuentas por narcotráfico

Triple femicidio de Florencio Varela: Lara Gutiérrez cumpliría 16 años y su familia la recordará con un tierno homenaje

Ya son siete los niños muertos a causa de la tos convulsa.

Alertan por casos de tos convulsa: cuáles son los síntomas más comunes y cómo actuar ante un caso confirmado

Vuelven las jornadas calurosas. 

Se retira la lluvia y vuelve el calor al AMBA: que día de la semana se esperan 33 grados de máxima

Rating Cero

Britney Spears cumple 44 años. 

Britney Spears cumple 44: entre el secretismo sobre su vida privada a la preocupación en redes sociales

Apurate a ver esta serie antes de que Netflix la elimine de su catálogo.
play

Malas noticias: Netflix eliminará una serie reconocida en diciembre 2025

La impresionante transformación de Millie Bobby Brown: así se veía cuando era adolescente

El film, que se encuentra en Netflix, muestra un viaje extremo en una Tierra prehistórica hostil.
play

Tiene escenas explícitas de supervivencia y la convierte en una película que la rompe en Netflix

play

BM lanzó su primer disco: "Se lo mostré a mi vieja y lo primero que hizo fue llorar"

Marta Fort está siendo vinculada con Alan Simón, el exGran Hermano

Marta Fort, ¿de novia con un ex - Gran Hermano?

últimas noticias

El mes de diciembre llega con muchos feriados extraordinarios.

Confirmado: será feriado este miércoles 3 de diciembre en 2025

Hace 3 minutos
El hombre fue trasladado al Hospital Central. 

Violento ataque en Mendoza: ladrones le amputaron cuatro dedos a un hombre para robarle

Hace 18 minutos
Creyó que tenía un lunar por una práctica casi diaria pero el médico reveló lo peor.

Creyó que tenía un lunar por una práctica casi diaria pero el médico reveló lo peor: qué descubrieron

Hace 22 minutos
Voraz incendio en un edificio de Villa Devoto.

Voraz incendio en un edificio de Villa Devoto: dos personas fueron trasladadas por inhalación de humo

Hace 25 minutos
En el acumulado anual hubo una mejora en los patentamientos del 33,7%. 

El patentamiento de motos cayó casi un 30% en noviembre: se registraron más de 20 mil unidades menos que en octubre

Hace 32 minutos