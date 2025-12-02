Voraz incendio en un edificio de Villa Devoto: dos personas fueron trasladadas por inhalación de humo Las llamas tomaron la propiedad durante la madrugada, por lo que se requirió la presencia de varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad y también la intervención del SAME. El fuego se extinguió luego de más de una hora de trabajo. Por + Seguir en







Voraz incendio en un edificio de Villa Devoto.

Una noche de terror se vivió en la madrugada de este martes, cuando un voraz incendio se desató en un departamento del séptimo piso, ubicado en la esquina de Avenida Chivilcoy y José Pedro Varela. La emergencia activó de inmediato a los equipos de Bomberos y al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Según reportesobtenidos por las fuerzas de seguridad, el fuego avanzaba sin control, y la situación se agravó al confirmarse la presencia de personas atrapadas en séptimo piso del inmueble. Cinco unidades móviles de Bomberos trabajaron a contrarreloj para contener las llamas que se originaron en uno de los dormitorios de la vivienda.

Tras casi una hora de combate contra el fuego, los efectivos lograron extinguir el foco. Las tareas continuaron para ventilar la zona y asegurar la escena con el objetivo de poder esclarecer las causas que llevaron al comienzo del siniestro