Con un arbitraje escandaloso, Platense superó por 2-1 a San Lorenzo y le sacó el invicto

El campeón del fútbol argentino ganó por primera vez en el Torneo Clausura, en un partidazo frente al Ciclón en Vicente López, que tuvo como protagonista al árbitro Martínez Beligoy, que sacó dos rojas y fue determinante con fallos polémicos.

Todo Platense celebra su primer triunfo en el Clausura.

San Lorenzo perdió 2-1 frente a Platense, en Vicente López, por la 5ª fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025 y perdió su invicto en el campeonato. El Ciclón no pudo con el último campeón del fútbol argentino que lo sorprendió de arranque y justificó el resultado en cancha. El partido tuvo como protagonista al árbitro Sebastián Martínez Beligoy, que fue determinante en el encuentro con dos expulsiones y fallos escandalosos.

Donatti, y su mal momento en San Lorenzo.
El crudo testimonio de Alejandro Donatti sobre su depresión: "Los dirigentes de San Lorenzo no se portaron bien"

El Calamar del Kily González logró su primera victoria luego de tres empates y una caída en una fría tarde en la zona norte del conurbano bonaerense donde ambas parcialidades pudieron disfrutar del encuentro. Y fue más que tres puntos, porque no permitió que el equipo de Boedo retome la punta del campeonato en su grupo.

La figura de la cancha fue el paraguayo Rolando Martínez por un doblete que le dio los tres puntos a Platense. Pero el verdadero protagonista fue Martínez Beligoy que ensució el partido con fallos insólito y una actuación a revisar por las autoridades arbitrales: dos expulsiones mal sancionadas, y jugadas polémicas que obvió durante encuentro.

Martinez Beligoy
Sebastián Martínez Beligoy es el sobrino de Federico Beligoy (director nacional de arbitraje de la AFA).

En un primer tiempo vertiginoso, y tras el primer tanto del local por un grosero error en defensa, el juez comenzó a sacar tarjetas a granel, y las consecuencias las sufrió el capitán de Platense Ignacio Vázquez, que se fue expulsado enseguida. La visita aprovechó el desconcierto de Tense para empatar, gracias a un cabezazo de Elías Báez, tras un tiro libre de Matías Reali.

Para compensar, el sobrino de Federico Beligoy (director nacional de arbitraje de la AFA) le mostró la segunda amarilla a Alexis Cuello a los 30', tras haberlo amonestado por primera vez minutos antes, tras un fuerte choque con el propio Vázquez. Así, Platense volvió a sacar diferencia sobre el final de la primera etapa gracias a un centro rasante de Franco Zapiola, y posterior definición de Martínez. Partidazo.

platense ronaldo
Ronaldo Martínez fue la figura con un doblete.

El segundo tiempo estuvo de más. Todas las energías las depositaron en un primer tiempo frenético que se llevó lo mejor del partido. Sólo hubo lugar para otro horror del árbitro sobre el final: Augusto Lotti le pegó una piña sin pelota a Ignacio Perruzzi, que quedó sangrando. El VAR, a cargo de Álvaro Carranza, bien gracias.

“Van varios partidos que inclinan la cancha. Expulsan a Alexis Cuello por una bobada. Siempre es lo mismo, siempre es en contra de San Lorenzo. Ya estamos cansados, no puede ser así. Nos matamos toda la semana entrenando para venir el fin de semana y que ellos hagan lo que les dé la gana", expresó el capitán de San Lorenzo, Jhohan Romaña. En la próxima fecha Platense visitará a Independiente mientras que San Lorenzo recibirá a Instituto.

