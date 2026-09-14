Vélez: cómo sigue la salud de Emanuel Mammana tras ser operado de urgencia por una grave lesión El Fortín emitió un nuevo parte médico sobre el defensor, quien fue intervenido quirúrgicamente por una fractura de múltiples costillas y un neumotórax después de chocar accidentalmente con un compañero contra Newell's. Por Agregar C5N en









Emanuel Mammana, defensor de Vélez.

Vélez emitió un nuevo parte médico sobre la salud del defensor de Emanuel Mammana, quien sufrió un durísimo choque con un compañero durante el empate 1-1 con Newell's por el Torneo Clausura 2026 y fue intervenido quirúrgicamente de urgencia por una fractura múltiple de costillas y un neumotórax.

En la red social X, el Fortín se refirió a un progreso en el estado del futbolista de 30 años: "Emanuel Mammana presenta una evolución muy favorable del neumotórax sufrido el pasado viernes, por lo que permanece internado en observación en la Clínica Zabala de CABA. Debido a este cuadro positivo, se descartan al momento las intervenciones quirúrgicas costales. De no mediar inconvenientes, se le retiraría el tubo de tórax en las próximas 24 o 48 horas".

En tanto, el jugador remarcó la gravedad de la situación y expuso su gratitud por el apoyo: "Después de días muy difíciles, quería contarles que gracias a Dios hoy estoy mejor y que todo salió bien. Me tocó atravesar una situación muy dura y una lesión grave, pero por suerte hoy puedo estar escribiendo estas palabras. Quiero agradecer de corazón a toda la gente que estuvo atenta, que se preocupó por mí y que se tomó un minuto para mandarme un mensaje, una palabra de fuerza o una oración. Sentí muchísimo el cariño de todos".

La publicación de Emanuel Mammana. X "Un agradecimiento enorme y para toda la vida a los doctores y a todo el personal del Sanatorio de la Mujer de Rosario. Gracias por cómo actuaron, por cuidarme y porque fueron quienes me salvaron la vida. No tengo palabras suficientes para agradecerles. También quiero agradecer a toda la gente de Vélez, que desde el primer momento hizo absolutamente todo para que las cosas salieran de la mejor manera, estando presentes y pendientes de cada detalle. Y especialmente a mi mujer y a mi familia", agregó en Instagram.

Por último, reflexionó luego de su lesión. "Desde el momento en que pasó todo, no dudaron ni un segundo en ir a estar conmigo, acompañarme, cuidarme y darme la fuerza que necesitaba en un momento tan difícil. Después de algo así, uno aprende a valorar todavía más la vida, la familia y a las personas que están cuando realmente las necesitás. Gracias a Dios por darme una nueva oportunidad. Y gracias de corazón a todos los que estuvieron conmigo. Ahora toca recuperarme, seguir adelante y volver más fuerte".

La jugada en la que se lesionó Emanuel Mammana El desafortunado incidente ocurrió a los 10 minutos del segundo tiempo en el estadio Coloso Marcelo Bielsa. Tras un centro al área enviado por Facundo Guch en un tiro libre a favor del conjunto local, el arquero fortinero Tomás Marchiori salió a despejar con los puños cerca del punto penal e impactó de manera involuntaria contra su propio compañero. Si bien la jugada siguió, Mammana quedó tendido inmediatamente en el césped con evidentes muestras de dolor, lo que motivó la rápida intervención de los médicos, su retiro en camilla y el posterior traslado en ambulancia hacia el Sanatorio de la Mujer.