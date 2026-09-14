Más de mil personas se presentaron a una búsqueda laboral en una parrilla de Berazategui

Vecinos de la zona sur del conurbano formaron filas de hasta cinco cuadras con la esperanza de quedar seleccionados para uno de los 14 puestos ofrecidos para tareas de cocina, limpieza, mozo o bachero.

Más de mil personas formaron este lunes filas de hasta cinco cuadras en Berazategui para postularse a solo 14 puestos de trabajo ofrecidos por un restobar-parrilla. Desde las seis de la mañana, vecinos de la zona sur del conurbano bonaerense se concentraron sobre la avenida Eva Perón con el objetivo de conseguir un empleo ante la profunda necesidad económica y el deterioro del poder adquisitivo.

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La convocatoria reunió a perfiles muy diversos, desde jóvenes desempleados hasta profesionales con empleo formal que requieren ingresos extras para cubrir gastos básicos. Las vacantes disponibles corresponden a tareas de cocina, limpieza, atención en mesa y bachero , con un salario estimado de $800.000 mensuales.

En diálogo con el móvil de C5N , la mayoría de los postulantes manifestó su disposición a aceptar cualquier tarea con tal de acceder a una fuente de ingresos constante . Entre los testimonios registrados, Viviana , que es enfermera, explicó la urgencia de su situación: "Tengo trabajo, pero necesito un ingreso extra porque no me alcanza" .

En la misma línea, Jacqueline , quien sostiene su hogar mediante la Asignación Universal por Hijo (AUH) tras la muerte de su padre, afirmó: "No importa el puesto ni el salario, lo único que necesito es alimentar a mis hijos y pagar el alquiler" .

Otros postulantes expusieron experiencias previas en empleos precarios o capacitaciones no remuneradas que finalizaron sin contratación. Santiago , de 21 años y desempleado desde hace meses, relató las dificultades que afronta en su hogar: "Solo busco una oportunidad para tener plata y ayudar a mi vieja porque me quedé sin nada" .

Por su parte, Kiara denunció abusos laborales en su último empleo en Quilmes: "Estuve tres semanas en capacitación, hice ventas y no me quisieron pagar ni un centavo".

Los dueños del local son músicos y reciben a los postulantes con facturas y gaseosas

Marcelo Agüero es el ex cantante del grupo de cumbia Los Leales y actual vocalista de Los Agüero, que también es el nombre del emprendimiento gastronómico que encabeza junto con su hijo Ezequiel y su yerno.

La familia decidió realizar las entrevistas de manera personal en el interior del establecimiento antes de la inauguración oficial fijada para este jueves. Durante la extensa jornada, los propietarios convidaron facturas y gaseosas a quienes esperaban en la vía pública para amenizar la larga espera.

El músico expresó sensaciones encontradas al observar el alcance masivo de la búsqueda laboral difundida únicamente en redes sociales. "Salí a la puerta y me dio mucha tristeza por la situación del país, pero también me dio alegría ver que la gente quiere trabajar dignamente", remarcó Agüero.

Pese a las dificultades económicas que enfrenta el sector gastronómico y la retracción del mercado comercial en general, los fundadores de "Los Agüero" ratificaron su intención de consolidar una cadena de locales para multiplicar los puestos de trabajo. Además, aseguraron que las entrevistas continuarán hasta atender al último postulante de la lista.