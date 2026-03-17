Una joya de River habló sobre su futuro tras el interés de un club de Europa El delantero atraviesa un momento de crecimiento con mayor protagonismo en el equipo. Por + Seguir en







Su continuidad aparece como una prioridad dentro del proyecto deportivo.

Un joven delantero de River se refirió a su futuro en medio del interés de un equipo europeo.





La dirigencia rechazó una propuesta millonaria por el futbolista al considerarla insuficiente.





El atacante atraviesa un momento de crecimiento con mayor continuidad en el primer equipo.





Su contrato fue renovado recientemente con una cláusula de rescisión elevada. El presente de Ian Subiabre en River despertó interés en el fútbol europeo y generó expectativas sobre su futuro deportivo. El joven delantero, una de las promesas del plantel, se pronunció sobre las versiones que lo vinculan con un posible traspaso al exterior.

La consulta surgió luego de que el club rechazara una oferta del Trabzonspor de Turquía, que intentó quedarse con el atacante en los últimos días. Desde la dirigencia consideraron insuficiente la propuesta cercana a los 10 millones de euros y se inclinaron por mantener al futbolista dentro del proyecto deportivo.

Sobre este tema, el propio Subiabre dejó clara su postura respecto de su continuidad. “Estoy muy enfocado acá, me queda mucho tiempo en River”, expresó el delantero en diálogo con TNT Sports, dejando en claro su intención de seguir creciendo dentro del club.

La situación se produce meses después de una renovación contractual que extendió su vínculo hasta diciembre de 2028 y fijó una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Con mayor presencia en el equipo y participación en ataque, el delantero atraviesa uno de los momentos más destacados desde su llegada a Primera.

Subiabre gol River Sarmiento El momento exacto donde Subiabre saca el zurdazo, inatajable para Burrai. @RiverPlate Los números de Subiabre en River Desde su debut en el primer equipo de River Plate, Ian Subiabre acumula 33 partidos oficiales entre liga, Copa Argentina y torneos internacionales. En ese período registró tres goles y tres asistencias. En la temporada 2024 dio sus primeros pasos en Primera División con cuatro apariciones oficiales.

Ian Subiabre Un año más tarde, durante 2025, logró mayor continuidad y participó en 18 encuentros, donde convirtió dos tantos y entregó una asistencia. Durante 2026 el delantero comenzó a ganar protagonismo dentro del equipo. Hasta el momento suma 11 partidos y ya anotó un gol junto a dos asistencias.