15 de marzo de 2026 Inicio
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El detalle inclusivo de River en su camiseta por el Día del Síndrome de Down

Frente a Sarmiento de Junín, el Millonario utilizará una tipografía especial en su casaca, creada por la artista catalana Anna Vives para visibilizar la inclusión y concientizar sobre el Síndrome de Down.

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La artista catalana Anna Vives es reconocida a nivel mundial.

La artista catalana Anna Vives es reconocida a nivel mundial.

Prensa River Plate

Un lindo detalle marcará el regreso de River al Monumental, en el estreno de Eduardo Chacho Coudet como local: el equipo utilizará dorsales con una tipografía especial en el encuentro frente a Sarmiento, por la fecha 11 del Torneo Apertura. Los números fueron diseñados por Anna Vives, una artista catalana reconocida mundialmente, con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down que se conmemora cada 21 de marzo.

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El gesto, que busca promover la inclusión y visibilizar a las personas con esa condición genética, forma parte de la campaña "Visible IN", impulsada por la Fundación Itinerarium de España en colaboración con la Fundación River. El club ya había formado parte de esta iniciativa en el año 2013 y, en esta edición, es la única institución argentina participante.

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La tipografía, que fue creada por Vives en 2012, se presenta como la primera de carácter social a nivel mundial y se caracteriza por un estilo irregular y expresivo que simboliza la diversidad. El proyecto comenzó con el diseño manual de las letras y luego se completó con la digitalización del alfabeto, lo que permitió que hoy pueda utilizarse en computadoras y en distintos soportes, buscando transmitir un mensaje que pone en valor a las personas y destaca que todos tienen un lugar de importancia dentro de la sociedad.

Además de River, que ya había participado en 2013 del proyecto, otros siete clubes de distintas ligas utilizarán los diseños de Vives durante sus partidos oficiales de marzo: FC Barcelona (España), FC Porto (Portugal), Universidad Católica (Chile), Corinthians (Brasil), América (México), Dinamo de Kiev (Ucrania) y Kaizer Chiefs (Sudáfrica).

anna vives monumental
Anna Vives visitó el Monumental como parte del proyecto para visibilizar el Día Mundial del Síndrome de Down.

Anna Vives visitó el Monumental como parte del proyecto para visibilizar el Día Mundial del Síndrome de Down.

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