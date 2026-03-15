Con gol de Driussi de taco, River le gana a Sarmiento en el Monumental
Tras el estreno ganador del entrenador, el Millonario buscará seguir por la senda de la victoria en su casa y ante su gente frente al siempre difícil rival de Junín por la fecha 11 del Torneo Apertura. Dirige el árbitro Darío Herrera.
Driussi ensaya el taco ante la floja respuesta del arquero Burrai.
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River recibe a Sarmiento en el Monumental por la 11° fecha.
Sofía Garay
River supera 1-0 a Sarmiento de Junín, en el Monumental, por la 11° fecha de la Zona B del Torneo Apertura. En el primer partido de Eduardo Chacho Coudet en Núñez, el Millonario buscará su tercera victoria al hilo en el campeonato, para acomodarse en los puestos de arriba ante el difícil equipo de Facundo Sava. Dirige el árbitro Darío Herrera.
Con el despliegue físico que ya es característico en los equipos de Coudet, River atacó y atacó al Verde en el primer tiempo con Gonzalo Montiel como punta de lanza y un desequilibrante Kendry Páez, que poco a poco, va creciendo en confianza. Así, la salida de Gabriel Díaz, por doble amonestación, a los 39' fue el detonante para allanarle al local.
Sobre el final, luego de un centro de zurda preciso de Páez, las dudas del arquero Javier Burrai en complicidad con la defensa, fueron aprovechadas por Driussi, que capitalizó con un taco una pelota que quedó sin dueño en el área. El desahogo del delantero, que convirtió por segundo partido consecutivo, fue el de todos los hinchas que todavía miran con escepticismo la evolución de un equipo que comienza a brindar chispazos de buen fútbol.
River vs. Sarmiento en el Monumental: las formaciones
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Tomás Galván (Juanfer Quintero), Kendry Páez (Joaquín Freitas), Ian Subiabre; y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Manuel García; Julián Contrera, Cristian Zabala, Carlos Villalba, Gabriel Díaz; Junior Marabel (Diego Churín). DT: Facundo Sava.
Mirá el gol del partido entre River y Sarmiento en el Monumental