Con gol de Driussi de taco, River le gana a Sarmiento en el Monumental Tras el estreno ganador del entrenador, el Millonario buscará seguir por la senda de la victoria en su casa y ante su gente frente al siempre difícil rival de Junín por la fecha 11 del Torneo Apertura. Dirige el árbitro Darío Herrera. Por + Seguir en







Driussi ensaya el taco ante la floja respuesta del arquero Burrai. @RiverPlate River recibe a Sarmiento en el Monumental por la 11° fecha. Sofía Garay

River supera 1-0 a Sarmiento de Junín, en el Monumental, por la 11° fecha de la Zona B del Torneo Apertura. En el primer partido de Eduardo Chacho Coudet en Núñez, el Millonario buscará su tercera victoria al hilo en el campeonato, para acomodarse en los puestos de arriba ante el difícil equipo de Facundo Sava. Dirige el árbitro Darío Herrera.

driussi river sarmiento 1 Driussi estuvo intratable ante los defensores de Sarmiento. @RiverPlate Así como se vio otra actitud y otra intensidad del Millonario en el primer partido del Chacho como entrenador riverplatense, en el Monumental, esta vez, se pudo observar también otro juego. El equipo local fue de menor a mayor y, aunque le costó desbaratar el cerrojo de Sarmiento, con paciencia logró llevarse por delante a su rival con la categoría de sus jugadores.

Con el despliegue físico que ya es característico en los equipos de Coudet, River atacó y atacó al Verde en el primer tiempo con Gonzalo Montiel como punta de lanza y un desequilibrante Kendry Páez, que poco a poco, va creciendo en confianza. Así, la salida de Gabriel Díaz, por doble amonestación, a los 39' fue el detonante para allanarle al local.

Sobre el final, luego de un centro de zurda preciso de Páez, las dudas del arquero Javier Burrai en complicidad con la defensa, fueron aprovechadas por Driussi, que capitalizó con un taco una pelota que quedó sin dueño en el área. El desahogo del delantero, que convirtió por segundo partido consecutivo, fue el de todos los hinchas que todavía miran con escepticismo la evolución de un equipo que comienza a brindar chispazos de buen fútbol.

acuña river sarmiento Acuña va en busca del balón junto al paraguayo Junior Marabel, de Sarmiento. @CASarmientoOf River vs. Sarmiento en el Monumental: las formaciones River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Tomás Galván (Juanfer Quintero), Kendry Páez (Joaquín Freitas), Ian Subiabre; y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.