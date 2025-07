Una carrera para el olvido: los mejores memes por la actuación de Colapinto en el Gran Premio de Bélgica

Ante esto, los fans de la máxima categoría que siguen al piloto de Alpine recurrieron a las redes para volver a expresar su descontento por el monoplaza que manera el joven de 22 años.

Post carrera, el argentino, Franco Colapinto, enfrentó los micrófonos y lamentó su posición en pista, siendo esta su séptima presentación del año con Alpine sin lograr sumar unidades y quedar siempre por detrás de su compañero, Pierre Gasly, quien en este Gran Premio de Bélgica finalizó 10°.

“No fue una buena carrera, hay que seguir laburando”, señaló el pilarense quien también reconoció la falta de ritmo como uno de los principales condicionantes a lo largo de la jornada y agregó: “Creo que paramos una o dos vueltas tarde, esas dos paradas no ayudaron”.

Además, reconoció que “fue una carrera dura y larga” donde notó que iba rápido en las rectas, pero lento en las curvas. “En general creo que fue una carrera positiva en cuanto a dar todas las vueltas, pero no fue positivo en cuanto al ritmo. No fue una gran carrera para nosotros”, se lamentó.

Frente a su enorme decepción, desde las rede sociales de Alpine volvieron expresar su apoyo al argentino. “Un desafortunado resultado para la carrera de hoy. Seguiremos trabajando juntos para encabezar las vacaciones de verano con más fuerza”, publicaron junto a tres imágenes del expiloto de Williams, ya pensando en el Gran Premio de Hungría.

