El fuerte accidente de Jack Doohan tras dejar Alpine en la Fórmula 1: salió en ambulancia

El piloto australiano, excompañero de Franco Colapinto, tuvo una accidentada presentación en su primer día en la Súper Fórmula de Japón.

Doohan debutó en la Super Fórmula en Japón y chocó con el muro de contención

Luego de dejar Alpine en la Fórmula 1, Jack Doohan, excompañero de Franco Colapinto, hizo su primera presentación en la Súper Fórmula en Japón y no fue la mejor de todas: sufrió un fuerte choque y debió ser atendido por la ambulancia.

Durante la prueba conjunta y de novatos del campeonato que se llevó a cabo en el circuito de Suzuka, ubicado en la prefectura de Mie, el australiano perdió el control de su monoplaza, impactó contra el muro, lo que obligó a mostrar la bandera roja.

“Jack Doohan (Kondo Racing), quien había intercambiado coches con Teppei Natori (Kondo Racing), se estrelló en la segunda curva Degner. Doohan salió de su coche, pero se mostró la bandera roja para que pudieran recuperarlo”, detalló el medio japonés Auto Sport Web.

Si bien el hijo de Mick Doohan pudo salir por sus propios medios, debió ser atendido por la ambulancia y trasladado para realizarse los chequeos correspondientes.

Doohan llegó al equipo Kondo Racing y, aunque Toyota todavía no hizo el anuncio formal, todo indica que será piloto titular el próximo año, compartiendo equipo con Luke Browning, en reemplazo de Kenta Yamashita, quien emigró a KCMG.

Luego del accidente, el periodista de Motorsport, Jamie Klein, explicó que Doohan no formó parte de la rueda de prensa por “cuestiones personales”.

Cómo fue la temporada 2025 de Jack Doohan en Alpine

Jack Doohan había iniciado el 2025 como piloto titular de Alpine, siendo compañero de Pierre Gasly, sin embargo, el rendimiento no fue el esperado y fue reemplazado por el argentino, Franco Colapinto.

El australiano estuvo apenas 6 carreras estuvo muy por debajo de lo que se esperaba a comienzos de la temporada. En la primera carrera del año, en su Australia natal, perdió el control de su monoplaza y no duró ni una vuelta. A la carrera siguiente en China, chocó a Isack Hadjar, fue penalizado, perdió puntos en la superlicencia y terminó 16°.

Además, en Japón el peor fin de semana: chocó en la práctica 2, tuvo una mala qualy y finalizó 15° en el GP. Y esto le valió su salida del equipo francés.