IR A
IR A

Quién es Meri Deal, la cantante que tuvo un encuentro amoroso con Franco Colapinto

La artista uruguaya estuvo muy cerca del piloto de Fórmula 1 en el VIP de un boliche en México y comenzaron los rumores de romance.

Meri Deal es la líder de Toco para vos.

Meri Deal es la líder de Toco para vos.

Redes sociales

El piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, fue visto muy acaramelado con la cantante uruguaya Meri Deal en un boliche de México y ya fue vinculado por un posible romance. “Estuvieron toda la noche abrazados”, describieron el LAM sobre su primera aparición pública juntos.

Franco Colapinto sorprendió a sus fanáticos con su historia.
Te puede interesar:

"Sos eterno": el emotivo mensaje de Colapinto para Maradona que conmovió a los fanáticos

El periodista Pepe Ochoa contó que el piloto de Alpine estuvo coqueteando en el VIP de una fiesta con la líder de Toco para Vos el domingo por la noche. ¿Cómo fue el momento? ”Nada, te hablo un poquito al oído y arrancaron medio timidones, pero él de repente puso sexta y ahí no chocó“, explicó.

“Empezaron a charlar y este video es el video del beso. Estuvieron toda la noche juntos, abrazados. También hay una foto donde él la toma desde atrás y luego se retiraron juntos”, agregó.

Ahora bien, ¿quién es Meri Deal? Nació el 22 de noviembre de 1996 en Montevideo, Uruguay. Creció en El Pinar, en el departamento de Canelones. En 2013, fue invitada por su primo Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano Argentina 2023, a sumarse al grupo donde actualmente continúa.

Bautista Mascia Meri Deal Toco Para Vos

En febrero de 2019 se vio un salto como artista y abrió el show de Ed Sheeran en Montevideo. Luego firmó con sellos discográficos internacionales, se mudó a Ciudad de México y se lanzó como solista. Actualmente, es una de las referentes de la música uruguaya.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Stuart Barlow, Flavio Briatore y Franco Colapinto reunidos luego de la carrera en Austin.

Briatore reveló el gesto de Colapinto con el equipo, tras la polémica maniobra en EEUU y lo elogió: "Mejoró mucho"

Motorsports aseguró que el anuncio de la continuidad de Colapinto será días previos al GP de Brasil

¿Hay Colapinto para rato? Un medio europeo le puso fecha al anuncio sobre la renovación en Alpine

Colapinto sufrió un accidentado arranque y terminó último.
play

Colapinto luchó desde atrás toda la carrera y finalizó 16º en el Gran Premio de México

La 20° jornada de Fórmula 1 será a las 17 (hora argentina) y se podrá ver en Disney + y Fox Sports

Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto corre en el Gran Premio de México

Colapinto y su decepción por el rendimiento de su Alpine.
play

La bronca de Colapinto tras quedar último en la clasificación del Gran Premio de México: "Es un auto muy difícil"

Colapinto largará en el puesto 20 de la parrilla.

Colapinto decepcionó en la clasificación y largará último en el Gran Premio de México

últimas noticias

Lamine Yamal sorprendió con un look retro.

Lamine Yamal, ícono de estilo: fichó por la moda sporty de los 90's con un conjunto espectacular

Hace 7 minutos
El exceso de temperatura arrebata y satura las grasas.

¿Hay que quitarla? Qué tan importante es la grasa cuando hacés el asado

Hace 10 minutos
Este aumento fue pospuesto desde comienzos de octubre. 

Nuevo golpe al bolsillo: el Gobierno vuelve aumentar los impuestos a los combustibles

Hace 10 minutos
Durante un tiempo se habló de una película de los Jóvenes Vengadores, pero tras los cambios en las cintas de Avengers ahora estos héroes primerizos aterrizarían juntos en Disney+ con The Champions.

Revelado: qué planes tenía Marvel para Avengers The Kang Dynasty

Hace 16 minutos
Según su visión, el trabajo humano se reducirá y el tiempo libre ganará protagonismo.

La teoría de Bill Gates sobre la IA y la jornada laboral: ¿se vienen 2 días de trabajo por semana?

Hace 22 minutos