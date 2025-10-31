Quién es Meri Deal, la cantante que tuvo un encuentro amoroso con Franco Colapinto La artista uruguaya estuvo muy cerca del piloto de Fórmula 1 en el VIP de un boliche en México y comenzaron los rumores de romance.







Meri Deal es la líder de Toco para vos. Redes sociales

El piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, fue visto muy acaramelado con la cantante uruguaya Meri Deal en un boliche de México y ya fue vinculado por un posible romance. “Estuvieron toda la noche abrazados”, describieron el LAM sobre su primera aparición pública juntos.

El periodista Pepe Ochoa contó que el piloto de Alpine estuvo coqueteando en el VIP de una fiesta con la líder de Toco para Vos el domingo por la noche. ¿Cómo fue el momento? ”Nada, te hablo un poquito al oído y arrancaron medio timidones, pero él de repente puso sexta y ahí no chocó“, explicó.

“Empezaron a charlar y este video es el video del beso. Estuvieron toda la noche juntos, abrazados. También hay una foto donde él la toma desde atrás y luego se retiraron juntos”, agregó.

Ahora bien, ¿quién es Meri Deal? Nació el 22 de noviembre de 1996 en Montevideo, Uruguay. Creció en El Pinar, en el departamento de Canelones. En 2013, fue invitada por su primo Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano Argentina 2023, a sumarse al grupo donde actualmente continúa.

Bautista Mascia Meri Deal Toco Para Vos Instagram En febrero de 2019 se vio un salto como artista y abrió el show de Ed Sheeran en Montevideo. Luego firmó con sellos discográficos internacionales, se mudó a Ciudad de México y se lanzó como solista. Actualmente, es una de las referentes de la música uruguaya.