Con este truco casero podés hacer que tus camisetas negras no pierdan la tonalidad: cuál es

¿Tus prendas oscuras han perdido intensidad con los lavados? En Aruser@s, Alfonso Arús comparte un remedio fácil y sorprendente para recuperar el tono original.

Un usuario revela como con un simple truco casero puede teñirse la ropa de negro desde casa con dos ingredientes super fáciles de conseguir.

Alfonso Arús te trae el truco fácil y casero para que tus camisetas negras vuelvan a brillar con el color del primer día.

Los "trucos virales" (o contenido viral) son importantes porque generan una enorme exposición de marca , aumentan el tráfico a sitios web y fomentan la participación de la audiencia , todo ello de forma rápida y masiva a través de canales digitales . Su importancia radica en su capacidad para llegar a millones de personas , creando una conexión emocional que impulsa el deseo de compartir y contribuye a la visibilidad y el éxito de un producto, servicio o idea.

El contenido viral llega a una audiencia masiva de forma rápida, lo que se traduce en una mayor visibilidad para un producto, servicio o campaña de marketing . En este caso, un contenido interesante y compartido por este usuario capta la atención y puede llevar a un mayor conocimiento y deseo de los productos o servicios. Te contamos en qué consiste lo que ideó.

En el contexto de entrevista en Aruser@s , Alfonso Arús respondió:

Para ello solo necesitarás café y vinagre. Lo único que tendrás que hacer es sumergir las prendas en un cuenco con este brebaje. Tras dejarlas reposar por un tiempo, verás cómo recuperan el tono perdido.

"¿Y si la prenda es blanca también?", comenta Marc Redondo. La colaboradora Angie Cárdenas confiesa que lo probará: "El destino ya lo tienes, ¡qué puedes perder!".

"¿Funciona también con el tema de las canas?", bromea Tatiana Arús.