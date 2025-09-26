26 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Con este truco casero podés hacer que tus camisetas negras no pierdan la tonalidad: cuál es

¿Tus prendas oscuras han perdido intensidad con los lavados? En Aruser@s, Alfonso Arús comparte un remedio fácil y sorprendente para recuperar el tono original.

Por
Un usuario revela como con un simple truco casero puede teñirse la ropa de negro desde casa con dos ingredientes super fáciles de conseguir.

Un usuario revela como con un simple truco casero puede teñirse la ropa de negro desde casa con dos ingredientes super fáciles de conseguir.

Alfonso Arús te trae el truco fácil y casero para que tus camisetas negras vuelvan a brillar con el color del primer día.

Esta actitud expresa una relación compleja con la tecnología y trae consecuencias a nivel físico y psicológico.
Te puede interesar:

Este es el verdadero significado de caminar con el celular en la mano según la psicología

Los "trucos virales" (o contenido viral) son importantes porque generan una enorme exposición de marca, aumentan el tráfico a sitios web y fomentan la participación de la audiencia, todo ello de forma rápida y masiva a través de canales digitales. Su importancia radica en su capacidad para llegar a millones de personas, creando una conexión emocional que impulsa el deseo de compartir y contribuye a la visibilidad y el éxito de un producto, servicio o idea.

El contenido viral llega a una audiencia masiva de forma rápida, lo que se traduce en una mayor visibilidad para un producto, servicio o campaña de marketing. En este caso, un contenido interesante y compartido por este usuario capta la atención y puede llevar a un mayor conocimiento y deseo de los productos o servicios. Te contamos en qué consiste lo que ideó.

teñir remeras

Cómo es el truco con café y vinagre que le devuelve el color negro a tus remeras

En el contexto de entrevista en Aruser@s, Alfonso Arús respondió:

Para ello solo necesitarás café y vinagre. Lo único que tendrás que hacer es sumergir las prendas en un cuenco con este brebaje. Tras dejarlas reposar por un tiempo, verás cómo recuperan el tono perdido.

"¿Y si la prenda es blanca también?", comenta Marc Redondo. La colaboradora Angie Cárdenas confiesa que lo probará: "El destino ya lo tienes, ¡qué puedes perder!".

"¿Funciona también con el tema de las canas?", bromea Tatiana Arús.

Pintar-ropa-negra

Noticias relacionadas

Si desea empezar a reciclar en su hogar, debe tener en cuenta los siguientes aspectos. El primer paso para comenzar a reciclar es identificar un lugar adecuado para almacenar los residuos aprovechables y no aprovechables. En Colombia, desde 2021, se implementó el código de separación de basuras por colores para facilitar este proceso. 

Dependiendo el material, así podés reciclar lo que te sobra en tu casa

A pesar de que muchos consideran la ducha diaria como una necesidad, podría ser perjudicial.

Por qué no hay que bañarse todos los días, según expertos: afecta a la salud

Desde su perspectiva, prácticas como el ayuno intermitente, la exposición al frío, la alineación con los ciclos circadianos y el movimiento consciente no solo ayudan a mejorar el descanso y la vitalidad, sino que también fortalecen la mente. 

Este ejercicio de fuerza es clave para la longevidad y lo deben hacer todos los mayores de 60 años: cuál es

Un volcán inactivo, que en la antigüedad era utilizado para rituales, ahora es un nuevo destino turístico en Salta.

Viajar a Salta: la pirámide natural que impacta en medio de la Puna

Todo indica que el squoval no será solo una moda pasajera, sino la nueva forma estrella de la temporada.

Adiós a las uñas almendradas: la moda que vas a ver en todos lados en el verano 2026

Esta rutina es ideal para evitar mayor dolor en esta zona.

Las 4 posturas de yoga para aliviar el dolor lumbar: son 100% efectivas

Rating Cero

El conductor tuvo su propio reality sobre la vida de su famiia en Uruguay.

Qué conductora fue vinculada con Marcelo Tinelli tras su separación de Milett Figueroa

Tini y Rodrigo de Paul se casarán el 20 de diciembre

Sorpresa: confirman que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se casarán a fin de año

La cordobesa reveló que Angel Elixir es la fragancia que la acompaña en cada etapa de su vida.

Este es el perfume favorito de Tuli Acosta: una opción con aroma a vainilla y jazmín

Las nuevas Películas en Netflix que están en boca de todos
play

Basada en una historia real, llegó a Netflix y está dejando a todos al borde de las lágrimas: qué película es

Algunas amistades de la actriz señalan que ella aún mantiene cautela en cuestiones sentimentales.

¿Juntos nuevamente? Katie Holmes y Joshua Jackson estarían en pareja tras su nueva producción

El desgarrador posteo de Juli Poggio sobre la salud de Thiago Medina

El desgarrador posteo de Juli Poggio sobre la salud de Thiago Medina: "No estás solo"

últimas noticias

Imanol Machuca y seis jugadores más fueron suspendidos por un año por FIFA

Escándalo: Imanol Machuca y seis jugadores más fueron suspendidos por un año por FIFA

Hace 8 minutos
El conductor tuvo su propio reality sobre la vida de su famiia en Uruguay.

Qué conductora fue vinculada con Marcelo Tinelli tras su separación de Milett Figueroa

Hace 12 minutos
Jorge Macri estuvo en Sao Paulo.

Jorge Macri encabezó una agenda de cooperación en São Paulo para fortalecer el liderazgo regional y abrir nuevas oportunidades de inversión

Hace 13 minutos
Carlos Costa fue condenada a prisión perpetua

Condenaron a prisión perpetua al hermano de Ayrton Costa por femicidio

Hace 16 minutos
Donald Trump. 

Trump: "Creo que tenemos un acuerdo para terminar con la guerra en Gaza"

Hace 20 minutos