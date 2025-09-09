Histórica clasificación de Bolivia al Repechaje: cuándo se juega y quiénes participan La Selección del Altiplano le ganó a Brasil en la altura por 1-0 y aprovechó la derrota de Venezuela para meterse en el en el torneo que definirá dos plazas para la cita mundialista. Por







Miguelito Terceros, una de las figuras de Bolivia, grita el único gol.

La última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas brindó una definición apasionante por el último boleto para el Repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026: Bolivia logró un histórico triunfo en el Alto frente a Brasil por 1-0 que lo colocó en el séptimo puesto y le dio la chance de pelear por un lugar en la cita mundialista.

Tras una dolorosa derrota de Venezuela por 6-3 frente a Colombia en Maturín, la Selección del Altiplano aprovechó la caída de la Vinotinto para hacer historia. En el estadio Municipal El Alto, situado a 4.150 metros sobre el nivel del mar, el Verde venció con un penal dudoso que ejecutó Miguel Terceros, para alcanzar las 20 unidades, dos más que Venezuela. Mientras que Perú y Chile quedaron afuera rápidamente, con 12 y 11 puntos respectivamente.

La clasificación directa ya estaba asegurada para Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay.

Embed El gran Carlos Lampe quebró en llanto tras la clasificación de Bolivia al repechaje pic.twitter.com/OALejzO31n — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) September 10, 2025 Repechaje intercontinental: cómo se juega y quiénes estarán El nuevo formato del Mundial que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México con 48 selecciones para 2026 ha modificado el sistema de clasificación. La FIFA organizo un Repechaje especial entre el 26 y el 31 de marzo de 2026, en el que participarán seis equipos: uno de Conmebol, uno de Oceanía, uno de África, uno de Asia y dos de Concacaf.

La FIFA decidió dejar atrás las clásicas series de ida y vuelta y apostar por un mini-torneo decisivo que definirá a las dos últimas selecciones clasificadas. El repechaje será en México, con partidos en Monterrey y Guadalajara, en la ventana de la Fecha FIFA de marzo en 2026.