Un final caliente en Burdeos: un jugador francés provocó y hubo incidentes con la Selección argentina

La Selección argentina Sub 23 perdió 1 a 0 frente a Francia , por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024, en un ambiente hostil para la Albiceleste en Burdeos que comenzó con la silbatina del himno nacional argentino y finalizó con empujones y tumultos, en un escandaloso final .

Mascherano mostró su bronca por la eliminación en los JJOO y no confirmó si seguirá al frente de la Sub-23

Cuando el árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev finalizó el encuentro el festejo de los franceses no se hizo esperar y se generó un cruce entre los futbolistas de ambos planteles. El mediocampista francés Enzo Millot , uno de los mejores del partido, festejó la victoria de cara al banco de los suplentes argentino y realizó gestos obscenos a los argentinos. La actitud del galo fue la chispa que encendió el escándalo.

Nicolás Otamendi, Leandro Brey y Lucas Beltrán fueron los jugadores argentinos que reaccionaron ante las cargadas del francés, que rápidamente se convirtió en una gresca generalizada que involucró a los dos planteles, casi en su totalidad.

¡ASÍ NO! ¡ESTO NO SE PUEDE VER EN JUEGOS OLÍMPICOS, NI EN EL FÚTBOL!



Argentina es eliminado de #Paris2024 y el partido termina en bronca, dejando una imagen bochornosa por parte de ambos bandos

Los incidentes se trasladaron al túnel del vestuario, donde mediaron los cuerpos técnicos de ambos equipos para calmar los ánimos. Con el fin de la gresca, los franceses volvieron al campo de juego para festejar con su gente en Burdeos el pase a semifinales. Por los inicidentes el árbitro Ilgiz Tantashev expulsó a Enzo Millot, tras iniciar los incidentes entre Francia y Argentina.

Thierry Henry, entrenador de Francia: "Pido perdón por el disturbio final"

El entrenador de la Selección de Francia Sub 23, Thierry Henry, habló tras la victoria del equipo galo y se refirió a los incidentes del final del partido: "Pido perdón por el disturbio final. No es lo que quería y no pude controlarlo. De hecho nos echaron a un jugador”, expresó.

La leyenda del fútbol no ocultó su decepción por el escandaloso final y relató sus sensaciones del partido: “No tomamos este partido como una revancha porque el Mundial fue con otros equipos. Haber hecho el gol rápido nos sacó decisión", concluyó