Sergio Massa destacó el fervor de los argentinos por León XIV: "Todo un pueblo se abrazó a su pastor"

Tras la partida de León XIV desde el aeropuerto de Ezeiza, luego de una inolvidable visita a la Argentina, el referente del Frente Renovador, Sergio Massa, destacó el fervor de los argentinos por el Papa: "Todo un pueblo se abrazó a su pastor, en la fe en Cristo y en la esperanza como sociedad", afirmó.
Massa estuvo presente en la multitudinaria misa que el Papa celebró en Luján, y horas después compartió un mensaje en redes sociales; "Compartimos hoy un día histórico junto a millones de argentinos y argentinas que colmaron Luján para acompañar a nuestro Papa León XIV. La misa cerró tres días en los que todo un pueblo se abrazó a su pastor, en la fe en Cristo y en la esperanza como sociedad".
"Un Papa que dejó mensajes fuertes y profundos sobre todos y cada uno de los temas que nos atraviesan. Gracias, Papa León, por el amor profundo que derramó en la Argentina", concluyó.
Massa llegó por la mañana a la localidad bonaerense y estuvo junto a voluntarios de Cáritas y una multitud de fieles que aguardaban por el Sumo Pontífice.
“La creación de riqueza, la inversión y la iniciativa económica —tanto pública como privada— son necesarias para el desarrollo de un país, pero sus frutos han de traducirse también en bienes y oportunidades que alcancen efectivamente a todos”, había destacado días atrás el excandidato a presidente para darle la bienvenida al país.
Más temprano, en su último día de visita en la Argengtina, León XIV realizó una emotiva visita a la cárcel de Devoto, en donde le habló a un grupo de 72 presos en el pabellón 47 del penal. "Reisentarse en la sociedad es posible", les expresó.