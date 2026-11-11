Sergio Massa destacó el fervor de los argentinos por León XIV: "Todo un pueblo se abrazó a su pastor" El referente del Frente Renovador afirmó que el Sumo Pontífice "dejó mensajes fuertes y profundos sobre todos y cada uno de los temas que nos atraviesan". Por Agregar C5N en









Massa se hizo oresente en la misa de León XIV en Luján.

Tras la partida de León XIV desde el aeropuerto de Ezeiza, luego de una inolvidable visita a la Argentina, el referente del Frente Renovador, Sergio Massa, destacó el fervor de los argentinos por el Papa: "Todo un pueblo se abrazó a su pastor, en la fe en Cristo y en la esperanza como sociedad", afirmó.

Massa estuvo presente en la multitudinaria misa que el Papa celebró en Luján, y horas después compartió un mensaje en redes sociales; "Compartimos hoy un día histórico junto a millones de argentinos y argentinas que colmaron Luján para acompañar a nuestro Papa León XIV. La misa cerró tres días en los que todo un pueblo se abrazó a su pastor, en la fe en Cristo y en la esperanza como sociedad".

"Un Papa que dejó mensajes fuertes y profundos sobre todos y cada uno de los temas que nos atraviesan. Gracias, Papa León, por el amor profundo que derramó en la Argentina", concluyó.

Massa llegó por la mañana a la localidad bonaerense y estuvo junto a voluntarios de Cáritas y una multitud de fieles que aguardaban por el Sumo Pontífice.

“La creación de riqueza, la inversión y la iniciativa económica —tanto pública como privada— son necesarias para el desarrollo de un país, pero sus frutos han de traducirse también en bienes y oportunidades que alcancen efectivamente a todos”, había destacado días atrás el excandidato a presidente para darle la bienvenida al país.