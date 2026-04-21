Descubriendo Argentina: el pueblo con paisajes que parecen de Marte por sus colores Este refugio andino permite tener contacto con formaciones multicolores y hospitalidad especial en un entorno de silencio absoluto a más de 3.800 metros de altura Por + Seguir en







Esta joya oculta en la Puna jujeña ofrece una experiencia única. Redes sociales

Cusi Cusi se encuentra ubicado en el departamento de Santa Catalina en el extremo noroeste de la provincia de Jujuy.





Este pequeño caserío de menos de 300 habitantes con plaza central, calles tranquilas e iglesia colonial de piedra conserva la esencia de tiempos pasados.





El mayor atractivo es el Valle de la Luna jujeño a pocos kilómetros con paisaje multicolor comparado con la superficie de Marte por su geología y tonos rojizos, grises, violáceos, blancos y morados con formaciones rocosas de hasta 100 metros de altura esculpidas por milenios de erosión eólica e hídrica.





Entre las experiencias destacan la cascada de Pajchela a 9 kilómetros con 30 metros de caída libre, caminatas guiadas con pobladores locales, talleres de tejidos tradicionales, celebraciones religiosas andinas y miradores naturales con vistas panorámicas. En Jujuy se encuentra un pequeño poblado de menos de 300 habitantes que guarda uno de los paisajes más impactantes de la provincia. Con una plaza central, calles tranquilas y una iglesia colonial de piedra, conserva el estilo de otra época. Cusi Cusi es considerado como uno de los pueblos más pintorescos del norte argentino. Esta joya oculta en la Puna jujeña ofrece una experiencia única donde los paisajes surrealistas se mezclan con la tranquilidad absoluta.

Ubicado a más de 3.800 metros de altura llama la atención de los visitantes con sus formaciones geológicas de varios colores, alejado del turismo masivo que caracteriza a otros destinos del norte argentino. La magia de este rincón se encuentra en sus paisajes, donde cerros rojizos y barrancas multicolores crean un escenario perfecto para quienes buscan una conexión genuina con la naturaleza. Sus proximidades contienen al Valle de la Luna jujeño, una formación geológica extraordinaria que conserva el encanto de los lugares poco transitados.

La gastronomía también tiene un rol fundamental en este pueblo donde los vecinos invitan a probar desde humitas y locros hasta preparaciones con quinoa, carne de llama o trucha de río. Cada comida se convierte en un encuentro cultural especialmente durante las ferias y celebraciones locales que animan la plaza. Pero la verdadera joya está a pocos kilómetros: un valle multicolor que por su geología y tonos rojizos, grises y violáceos es comparado con la superficie de Marte.

Este escenario modelado por milenios de erosión ofrece miradores y senderos ideales para quienes buscan fotografía, caminatas y vistas panorámicas únicas. Este tesoro del altiplano argentino se presenta como el destino perfecto para viajeros que desean escapar de las rutas convencionales.

Cusi Cusi Hector Ramón Pérez Dónde queda Cusi Cusi Cusi Cusi se encuentra ubicado en el departamento de Santa Catalina en el extremo noroeste de la provincia de Jujuy, limitando con territorio boliviano. Este poblado andino se asienta a una impresionante altitud de más de 3.800-4.500 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente a 350 kilómetros de San Salvador de Jujuy.

La localidad forma parte de una región montañosa y remota que destaca por su belleza natural y su cultura andina, manteniéndose como uno de los secretos mejor guardados del norte argentino. Este pueblo se ubica en el altiplano jujeño rodeado de montañas que lo aíslan del ritmo de las grandes ciudades. Qué se puede hacer en Cusi Cusi Las experiencias disponibles en este tesoro del altiplano combinan naturaleza extraterrestre, cultura andina, artesanía tradicional y gastronomía auténtica: Explorar el Valle de la Luna jujeño, maravilla geológica a pocos kilómetros del pueblo

Contemplar formaciones rocosas únicas esculpidas por milenios de erosión eólica e hídrica

Recorrer paisajes que parecen extraterrestres por su geología y colores

Admirar el entorno natural donde el relieve se vuelve caprichoso trasladando a otro planeta

Observar cañones, mesetas y formaciones del valle extenso

Contemplar colores intensos como rojo, gris, blanco y morado en las estructuras geológicas

Recorrer senderos de distintas dificultades atravesando el valle multicolor

Realizar caminatas guiadas con pobladores locales que comparten sus conocimientos sobre la región

Visitar la imponente cascada de Pajchela situada a solo 9 kilómetros del pueblo

Contemplar los 30 metros de caída libre de la cascada que pueden disfrutarse durante todo el año

Participar de ferias y celebraciones locales que animan la plaza central

Probar humitas y locros preparados por los vecinos

Degustar carne de llama como especialidad local

Probar trucha de río fresca

Comer guisos de quinua servidos en cerámicas tradicionales Cusi Cusi Lucas Alascio Cómo llegar a Cusi Cusi Desde la capital provincial se puede llegar tomando la Ruta Nacional 9 y luego continuar por caminos provinciales que atraviesan la puna. El acceso a Cusi Cusi requiere una travesía por caminos de montaña que forma parte integral de la experiencia. La ruta más recomendable parte desde Abra Pampa recorriendo 129 kilómetros a través de las Rutas Provinciales N° 7, 70 y 85. Alternativamente se puede acceder desde Susques (179 kilómetros de distancia) o desde La Quiaca (138 kilómetros) siguiendo la Ruta Nacional 40 en ambos casos.