Ricky Martin le respondió por Instagram a un famoso conductor argentino y se volvió viral: a quien fue Este intercambio refuerza el vínculo especial que el intérprete de "Livin' la Vida Loca" mantiene con el público argentino. + Seguir en







Las últimas noticias vinculadas a la llegada de Ricky Martin a la Argentina

El fragmento del programa donde muestran el celular se volvió tendencia en cuestión de minutos, alcanzando miles de reproducciones.

Diego Poggi reaccionó a una historia de Ricky con la frase "Ya llegás a Argentina", recibiendo como respuesta un efusivo "Siii. Muchas ganas".

El conductor aclaró que el vínculo no fue buscado por él, sino que el cantante comenzó a seguirlo primero en Instagram.

La noticia se dio a conocer mientras Poggi realizaba su programa desde el predio del Campo Argentino de Polo, en medio de los shows. El universo digital ha sido testigo de un cruce inesperado que rápidamente escaló a lo más alto de las tendencias en Argentina. El astro puertorriqueño Ricky Martin sorprendió a sus millones de seguidores al interactuar de manera directa y cómplice a través de Instagram con un reconocido conductor de la televisión local.

La respuesta, cargada de humor y buena energía, no tardó en capturar la atención de los usuarios, quienes celebraron el gesto del cantante hacia una de las figuras más queridas del espectáculo nacional. En un 2026 donde la espontaneidad de las celebridades es altamente valorada, este episodio se convirtió en el tema de conversación obligado en programas y portales de noticias.

Así fue la respuesta viral de Ricky Martin a un famoso conductor argentino -Ricky Martin y Diego Poggi - viral El gran protagonista de este cruce digital fue el conductor Diego Poggi, quien reveló en plena transmisión en vivo para Urbana Play que tuvo un vínculo de interacción directa con el astro boricua a través de Instagram.

Lo que comenzó como un comentario casual sobre la llegada del cantante al país terminó convirtiéndose en un fenómeno viral cuando Poggi confesó un detalle que dejó a todos boquiabiertos: el artista lo sigue en sus redes sociales por iniciativa propia.

La anécdota se dio a conocer durante el programa "Olvidate de todo", donde el conductor, entre risas y cierto pudor, mostró el intercambio de mensajes ante la insistencia de su compañera Anaís Castro. La revelación de que Ricky Martin no solo lee sus mensajes, sino que responde con entusiasmo sobre sus ganas de estar en suelo argentino, desató una ola de comentarios y especulaciones en las plataformas digitales.

En este momento de la industria musical, donde la cercanía entre ídolos globales y figuras locales es cada vez más valorada, este "ida y vuelta" se posicionó rápidamente como el momento más comentado del backstage de la gira.